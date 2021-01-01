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У волинському селі запрацювала сучасна амбулаторія. ФОТО

У волинському селі запрацювала сучасна амбулаторія. ФОТО
24 червня у селі Троянівка відбулося урочисте відкриття нової сучасної амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Про це йдеться на сайті Маневицької селищної ради.

Новозбудований медзаклад забезпечений спецавтомобілем, що дасть змогу пацієнтам з віддалених сіл отримати кваліфіковану медичну допомогу.

На урочистості прибули: народний депутат України Ірина Констанкевич, заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Валерій Рудський, голова Камінь-Каширської райдержадміністрації Ольга Ващук, керівник БО «Фонд боротьби з раком» Марія Коротницька, директор Маневицького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Самчук, директор комунального некомерційного підприємства «Маневицька багатопрофільна лікарня» Олег Бегаль, місцевий священослужитель та інші гості.

Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк привітав усіх присутніх із визначною для села подією, побажав міцного здоров’я та подякував усім, хто доклав чимало зусиль для реалізації задуманого проекту, адже відтепер мешканці села Троянівки та прилеглих сіл зможуть отримувати якісну медичну допомогу.

Після урочистого перерізання стрічки усім охочим запропонували оглянути новий медичний заклад.

У волинському селі запрацювала сучасна амбулаторія. ФОТО
У волинському селі запрацювала сучасна амбулаторія. ФОТО

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Теги: Маневиччина, нова амбулатрія, відкриття
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