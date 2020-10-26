Центр Луцька на світлині 60-х років. РЕТРОФОТО





Ретросвілину Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Центр Луцька, Волинь, 1960-ті роки", - написала вона.



Справа на фото можна побачити будівлю нинішнього торгового центру "ЦУМ", а також велику кількість дерев, яка була на той час.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який вигляд мав центр Луцька більше ніж пів століття тому.Ретросвілину розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця"Центр Луцька, Волинь, 1960-ті роки", - написала вона.Справа на фото можна побачити будівлю нинішнього торгового центру "ЦУМ", а також велику кількість дерев, яка була на той час.

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