Центр Луцька на світлині 60-х років. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 06:04
Показали, який вигляд мав центр Луцька більше ніж пів століття тому.
Ретросвілину розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Центр Луцька, Волинь, 1960-ті роки", - написала вона.
Справа на фото можна побачити будівлю нинішнього торгового центру "ЦУМ", а також велику кількість дерев, яка була на той час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ретросвілину розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Центр Луцька, Волинь, 1960-ті роки", - написала вона.
Справа на фото можна побачити будівлю нинішнього торгового центру "ЦУМ", а також велику кількість дерев, яка була на той час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Центр Луцька на світлині 60-х років. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 06:04
Хвороба не дає повноцінно ходити, сидіти та спати: волинянин потребує термінової операції
Сьогодні, 05:00
На Дніпропетровщині чоловік «замінував» автостанцію, аби його кохана не змогла виїхати з міста
Сьогодні, 04:11
У волинському селі запрацювала сучасна амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 03:20