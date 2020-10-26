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Центр Луцька на світлині 60-х років. РЕТРОФОТО

Центр Луцька на світлині 60-х років. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мав центр Луцька більше ніж пів століття тому.

Ретросвілину розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Центр Луцька, Волинь, 1960-ті роки", - написала вона.

Справа на фото можна побачити будівлю нинішнього торгового центру "ЦУМ", а також велику кількість дерев, яка була на той час.

Центр Луцька на світлині 60-х років. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофото, центр
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