Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



Також за минулу добу:

госпіталізували – 526 осіб;

летальних випадків – 35;

одужало – 1 835 осіб;



За добу протестували:

методом ПЛР – 21 715 осіб,

методом ІФА – 8 880 осіб,

експрес-тестами – 15 340 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 233 546 осіб;

одужало – 2 161 972 особи;

летальних випадків – 52 269;

провели ПЛР-тестувань – 10 780 868.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За попередню добу в Україні зафіксували 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.Також за минулу добу:госпіталізували – 526 осіб;летальних випадків – 35;одужало – 1 835 осіб;За добу протестували:методом ПЛР – 21 715 осіб,методом ІФА – 8 880 осіб,експрес-тестами – 15 340 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 233 546 осіб;одужало – 2 161 972 особи;летальних випадків – 52 269;провели ПЛР-тестувань – 10 780 868.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію