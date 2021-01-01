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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу

Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу
За попередню добу в Україні зафіксували 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу:
госпіталізували – 526 осіб;
летальних випадків – 35;
одужало – 1 835 осіб;

За добу протестували:
методом ПЛР – 21 715 осіб,
методом ІФА – 8 880 осіб,
експрес-тестами – 15 340 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 233 546 осіб;
одужало – 2 161 972 особи;
летальних випадків – 52 269;
провели ПЛР-тестувань – 10 780 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

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Теги: коронавір, Україна, статистика
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