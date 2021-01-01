Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
За попередню добу в Україні зафіксували 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 526 осіб;
летальних випадків – 35;
одужало – 1 835 осіб;
За добу протестували:
методом ПЛР – 21 715 осіб,
методом ІФА – 8 880 осіб,
експрес-тестами – 15 340 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 233 546 осіб;
одужало – 2 161 972 особи;
летальних випадків – 52 269;
провели ПЛР-тестувань – 10 780 868.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 526 осіб;
летальних випадків – 35;
одужало – 1 835 осіб;
За добу протестували:
методом ПЛР – 21 715 осіб,
методом ІФА – 8 880 осіб,
експрес-тестами – 15 340 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 233 546 осіб;
одужало – 2 161 972 особи;
летальних випадків – 52 269;
провели ПЛР-тестувань – 10 780 868.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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