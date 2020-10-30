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У зоні ООС внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий

У зоні ООС внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий
Сьогодні, 26 червня, неподалік населеного пункту Піски, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій українських захисників один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Як повідомляє благодійний фонд допомоги ветеранам та військовим "Повернись живим", внаслідок ворожого обстрілу неподалік Пісок загинув воїн 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар.

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Теги: війна, Схід, смерть, російські найманці
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