26 червня – яке сьогодні свято та що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:18
Сьогодні, 26 червня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, а віряни вшановують пам'ять мучениці Акилини.
Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
26 червня за церковним календарем вшановують пам'ять мучениці Акилини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Мошкара товчеться колами – на гарну погоду.
- Якщо бджоли з раннього ранку відправляються за здобиччю – буде хороший день.
- Великий ґедзь – великий буде колос, невеликий ґедзь – колос невеликий вродиться.
- Павук-хрестовик при заході сонця сидить у своїй павутині – попереду суха погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не слід вживати молочні продукти.
- Не рекомендується ввечері посилено працювати, особливо фізично.
- Не можна в цей день відмовляти в гостинності.
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Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
26 червня за церковним календарем вшановують пам'ять мучениці Акилини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Мошкара товчеться колами – на гарну погоду.
- Якщо бджоли з раннього ранку відправляються за здобиччю – буде хороший день.
- Великий ґедзь – великий буде колос, невеликий ґедзь – колос невеликий вродиться.
- Павук-хрестовик при заході сонця сидить у своїй павутині – попереду суха погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не слід вживати молочні продукти.
- Не рекомендується ввечері посилено працювати, особливо фізично.
- Не можна в цей день відмовляти в гостинності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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