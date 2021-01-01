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26 червня – яке сьогодні свято та що категорично не можна робити в цей день

26 червня – яке сьогодні свято та що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 26 червня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, а віряни вшановують пам'ять мучениці Акилини.

Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

26 червня за церковним календарем вшановують пам'ять мучениці Акилини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

- Мошкара товчеться колами – на гарну погоду.
- Якщо бджоли з раннього ранку відправляються за здобиччю – буде хороший день.
- Великий ґедзь – великий буде колос, невеликий ґедзь – колос невеликий вродиться.
- Павук-хрестовик при заході сонця сидить у своїй павутині – попереду суха погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

- Сьогодні не слід вживати молочні продукти.
- Не рекомендується ввечері посилено працювати, особливо фізично.
- Не можна в цей день відмовляти в гостинності.


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Теги: прикмети, свято, традиції
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