Зірвані дахи, села без світла, травмовані люди: наслідки негоди на Рівненщині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
За минулу добу рятувальники Рівненщини 11 разів виїжджали на надання допомоги під час ліквідації наслідків негоди.
Про це повідомляж прессслужба рівненських рятувальників.
Вчора, 25 червня, внаслідок несприятливих погодних умов було ускладнено рух проїзду на автошляхах області, пошкоджено покрівлі житлових будинків та відключено від електропостачання 340 населених пунктів.
Зокрема, співробітники ДСНС в усіх 4 районах області наадли допомогу із розчищення доріг міжнародного, обласного та місцевого значень від повалених дерев. Рятувальники розчистили дороги від 180 дерев, які перешкоджали автомобільному руху.
Внаслідок негоди травмувалися 2 осіб: 1 людина внаслідок удару блискавки та 1 людини внаслідок падіння шиферини.
До надання допомоги залучили 11 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників.
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Про це повідомляж прессслужба рівненських рятувальників.
Вчора, 25 червня, внаслідок несприятливих погодних умов було ускладнено рух проїзду на автошляхах області, пошкоджено покрівлі житлових будинків та відключено від електропостачання 340 населених пунктів.
Зокрема, співробітники ДСНС в усіх 4 районах області наадли допомогу із розчищення доріг міжнародного, обласного та місцевого значень від повалених дерев. Рятувальники розчистили дороги від 180 дерев, які перешкоджали автомобільному руху.
Внаслідок негоди травмувалися 2 осіб: 1 людина внаслідок удару блискавки та 1 людини внаслідок падіння шиферини.
До надання допомоги залучили 11 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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