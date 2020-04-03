Зникла 2 тижні тому: на Волині розшукують неповнолітню дівчину
Сьогодні, 12:37
На Волині розшукують безвісти зниклу Дарину Маковей, 2004 року народження, жительку міста Ковеля.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Востаннє її бачили 13 червня 2021 року. Нині її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 20 років, зріст близько 170 см, волосся темно русе. Була одягнена в спортивні штани сірого кольору, кофту чорного кольору та кросівки білого кольору.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної дівчини, повідомити за телефонами: 0953024445, 0634357494 або «102».
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Востаннє її бачили 13 червня 2021 року. Нині її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 20 років, зріст близько 170 см, волосся темно русе. Була одягнена в спортивні штани сірого кольору, кофту чорного кольору та кросівки білого кольору.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної дівчини, повідомити за телефонами: 0953024445, 0634357494 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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