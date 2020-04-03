Зникла 2 тижні тому: на Волині розшукують неповнолітню дівчину

Дарину Маковей, 2004 року народження, жительку міста Ковеля.



Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Востаннє її бачили 13 червня 2021 року. Нині її місцезнаходження невідоме.



Прикмети: на вигляд 20 років, зріст близько 170 см, волосся темно русе. Була одягнена в спортивні штани сірого кольору, кофту чорного кольору та кросівки білого кольору.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної дівчини, повідомити за телефонами: 0953024445, 0634357494 або «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують безвісти зниклу, 2004 року народження, жительку міста Ковеля.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Востаннє її бачили 13 червня 2021 року. Нині її місцезнаходження невідоме.на вигляд 20 років, зріст близько 170 см, волосся темно русе. Була одягнена в спортивні штани сірого кольору, кофту чорного кольору та кросівки білого кольору.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної дівчини, повідомити за телефонами:або

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію