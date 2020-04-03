вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зникла 2 тижні тому: на Волині розшукують неповнолітню дівчину

Зникла 2 тижні тому: на Волині розшукують неповнолітню дівчину
На Волині розшукують безвісти зниклу Дарину Маковей, 2004 року народження, жительку міста Ковеля.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Востаннє її бачили 13 червня 2021 року. Нині її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 20 років, зріст близько 170 см, волосся темно русе. Була одягнена в спортивні штани сірого кольору, кофту чорного кольору та кросівки білого кольору.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної дівчини, повідомити за телефонами: 0953024445, 0634357494 або «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, дівчина, волинянка, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зірвані дахи, села без світла, травмовані люди: наслідки негоди на Рівненщині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
Зникла 2 тижні тому: на Волині розшукують неповнолітню дівчину
Сьогодні, 12:37
У зоні ООС внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий
Сьогодні, 12:00
26 червня – яке сьогодні свято та що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:18
Через негоду в Україні затримуються 2 волинські поїзди
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
На Волині розшукують безвісти зниклу молоду дівчину На Волині розшукують безвісти зниклу молоду дівчину
03 квітень, 2020, 15:08
Розшукують молоду волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі майже рік тому Розшукують молоду волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі майже рік тому
31 березень, 2020, 12:46
Розшукують волинянку, яка пішла в ліс і не повернулась Розшукують волинянку, яка пішла в ліс і не повернулась
24 квітень, 2019, 11:54
Неповнолітню волинянку, яка пішла з дому і не повернулась, розшукали Неповнолітню волинянку, яка пішла з дому і не повернулась, розшукали
10 листопад, 2018, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зірвані дахи, села без світла, травмовані люди: наслідки негоди на Рівненщині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
 0
Зникла 2 тижні тому: на Волині розшукують неповнолітню дівчину
Сьогодні, 12:37
 0
У зоні ООС внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий
Сьогодні, 12:00
 0
26 червня – яке сьогодні свято та що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:18
 0
«Якщо гора не йде до Магомета…»: як Волинь чи не єдиною в Україні взялася рятувати свої села від раку
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8