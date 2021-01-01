На Волині рідні розшукують молоду жінку

Ірини Пилипюк.



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Волинянка зникла більше тижня - 17 червня. Востаннє її бачили в Нововолинську. Вдома на Ірину чекають діти та чоловік. Тож рідні просять допомогти в пошуках.



Усім, кому відоме місцеперебування Ірини, просять звертатися за номером телефону 067 191 88 12 або 102.

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