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На Волині рідні розшукують молоду жінку

На Волині рідні розшукують молоду жінку
На Волині встановлюють місцезнаходження жительки села Коритниці Володимир-Волинського району Ірини Пилипюк.

Про це повідомляє "Буг".

Волинянка зникла більше тижня - 17 червня. Востаннє її бачили в Нововолинську. Вдома на Ірину чекають діти та чоловік. Тож рідні просять допомогти в пошуках.

Усім, кому відоме місцеперебування Ірини, просять звертатися за номером телефону 067 191 88 12 або 102.

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Теги: розшук, Володимир-Волинський район, жінка
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