На Волині рідні розшукують молоду жінку
Сьогодні, 15:49
На Волині встановлюють місцезнаходження жительки села Коритниці Володимир-Волинського району Ірини Пилипюк.
Про це повідомляє "Буг".
Волинянка зникла більше тижня - 17 червня. Востаннє її бачили в Нововолинську. Вдома на Ірину чекають діти та чоловік. Тож рідні просять допомогти в пошуках.
Усім, кому відоме місцеперебування Ірини, просять звертатися за номером телефону 067 191 88 12 або 102.
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Про це повідомляє "Буг".
Волинянка зникла більше тижня - 17 червня. Востаннє її бачили в Нововолинську. Вдома на Ірину чекають діти та чоловік. Тож рідні просять допомогти в пошуках.
Усім, кому відоме місцеперебування Ірини, просять звертатися за номером телефону 067 191 88 12 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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