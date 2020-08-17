У Луцьку – новий директор департаменту освіти

Віталій Бондар (фракція «За майбутнє).



Про це йдеться у Ігоря Поліщука від 25 червня.



Виконувати обов'язки очільника департаменту Віталій Бондар почне з наступного місяця.



У документі зазначається: "Призначити Бондаря Віталія Олексійовича з 01 липня 2021 року на посаду директора департаменту освіти Луцької міської ради як переможця конкурсу з посадовим окладом згідно зі штатним розписом".



Нагадаємо, 28 квітня під час сесії Луцькради затвердили нову структуру виконавчих органів міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів. Так, ліквідували управління освіти Луцької міської ради, натомість створили департамент освіти міськради.



Довідка - сайт Луцької міської ради



Обраний від місцевої організації політичної партії "За майбутнє".



Громадянин України, народився 21.06.1984 р., освіта вища, безпартійний, КЗЗСО "Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області", Директор, місце проживання: м. Луцьк, Волинська обл.



Народився 21 червня 1984 року в смт Іваничі, Іваничівського району, Волинської області.



Громадянин України.



З 1990 р. по 2001 р. навчався в Іваничівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1.



З 2001 р. по 2006 р. навчався у Волинському державному університеті імені Лесі Українки на історичному факультеті, здобув кваліфікацію історика, викладача історії.



З 2006 р. по 2010 р. навчався в Одеській національній юридичній академії та здобув кваліфікацію юриста.



Під час навчання та по завершенню навчання в університеті працював вчителем історії та правознавства у Загальноосвітній школі села Заболотці Іваничівського району з 2006 р. по 2012 р. та вчителем історії та правознавства у Загальноосвітній школі села Литовеж Іваничівського району з 2012 р. по 2013 р. (за сумісництвом) та вчителем правознавства у НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі з 2010 р. по 2013 р. (за сумісництвом), з 2013 р. по 2018 р. працював на посаді вчителя правознавства у Луцькому НВК №9 та лектором курсів підвищення кваліфікації у Волинському інституті післядипломної освіти (з погодинною оплатою праці).



З 2018 року призначений на посаду директора Комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області».



Починаючи з 2006 року, займаюсь викладацькою діяльністю, особливу увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми. Вихованці постійно є переможцями предметних турнірів, олімпіад з історії та правознавства як на обласному, так і на Всеукраїнському рівні.



Неодноразово нагороджувався грамотами та подяками Іваничівської районної ради, Іваничівської районної державної адміністрації, Луцької міської ради, Волинської обласної ради, Волинської обласної державної адміністрації.



В 2016 році за перемогу у конкурсі «Учитель року – 2015» у номінації правознавство нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України



Позапартійний.



Одружений. Має дружину та сина. Несудимий.



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