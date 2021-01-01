Гра з машинками – улюблена дитяча розвага*





Особливості сприйняття



Приблизно до 6 років машинки є найулюбленішими іграшками й дитина буде з вдячністю приймати їх у подарунок. Дівчатка теж можуть гратись з машинками. Але для них - це не головний, а допоміжний персонаж, який виконує виключно практичні завдання. Наприклад, у ляльки дуже багато справ. З ранку вона відправляється на роботу, потім – у магазин за покупками й в салон краси. Щоб скрізь встигнути вчасно, їй потрібен автомобіль.



Особлива зацікавленість транспортними засобами у хлопчиків пов'язана з такими факторами:



- Прояв чоловічого характеру. Майбутній чоловік підсвідомо налаштований на підкорення простору й розширення кордонів. Вирушаючи разом з машинкою у захопливу подорож по квартирі, він відчуває себе сильним, сміливим, впевненим у собі.



- Занурення у світ фантазії. Юний водій уявляє себе на жвавій трасі та придумує різні ситуації, які виникають під час поїздки. Він настільки захоплений цим заняттям, що може не відгукнутись на звернення мами або тата.



- Що там всередині. У віці 3-5 років допитливість досягає піку. І це виражається не тільки у нескінченних питаннях, а й у прагненні подивитися, що там всередині. Вранці малюк отримав у подарунок новий автомобіль і з задоволенням катає його на килимі. А ввечері на тому ж килимі ви побачите тільки окремі деталі.



- Аварії. Нескінченні зіткнення та максимальна швидкість руху – все це допомагає малюкові пережити певні страхи й випустити назовні накопичену енергію.



- Як тато. Елемент наслідування завжди присутній у грі з машинками. Немає нічого дивного у тому, що хлопчик хоче бути, як тато. Навіть якщо дитина виховується у неповній сім'ї та обділена чоловічою увагою, вона обов'язково знайде для себе гідний приклад. Це може бути дідусь, брат матері або батько друга.



Hot Wheels: гонки, пригоди й особливі можливості



Треба визнати, що сучасні хлопчаки висувають підвищені вимоги до ігрового транспорту. Їм хочеться отримати особливу, оригінальну модель, а батьки прагнуть підібрати модель, яка своєю вартістю не завдасть великого удару по сімейному бюджету. Менеджери інтернет-магазину "Панама", як компромісний варіант, пропонують купити продукцію бренду



Історія цієї марки почалась ще у 1968 році. Один із засновників фірми Елліот Хендлер якось зауважив, що його син Кеннет із задоволенням грає машинками британського бренду Matchbox. Елліот вирішив почати випуск власної лінійки, яка буде конкурувати з продукції цієї марки. Він впорався з поставленим завданням і досяг бажаної мети, але спочатку його пропозицію сприйняли скептично. Дружина Рут, яка брала активну участь у сімейному бізнесі, вирішила, що він даремно витрачає час та сили. Ідея Хендлера не знайшла підтримки й у менеджменту компанії Mattel. Але він не здався, звернувся до свого друга, інженера Джека Райана, а також запросив дизайнера Гаррі Бентлі Бредлі, який співпрацював з автомобільними компаніями.



Перша партія – це точні копії досить рідкісних моделей, що нечасто зустрічаються у повсякденному житті. Успіх новинки був величезним, а пропоновані вироби відразу ж стали об'єктом для колекціонування. Потім було розпочато випуск гоночних треків, а також авіаційної техніки. Сьогодні у каталог марки також входять радіокеровані моделі, транспортні засоби великого розміру, інерційні варіанти, пропозиції з особливим дизайном (на основі сюжетів коміксів, мультфільмів, кінофільмів). Серед додаткових можливостей – зміна кольору фарби під дією води, інноваційні пускові механізми, які забезпечують стрімкий старт і швидкий розгін, можливість виконання крутих поворотів і подолання перешкод на максимальній швидкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно в рік-півтора хлопчики починають активно реагувати на автомобілі, їх приваблює не тільки зовнішній вигляд, а й гучні сигнали, швидкий рух. До 2-х років це бажання посилюється й малюк із задоволенням спостерігає за автотрасою, а також з особливою увагою стежить за тим, що нам, дорослим, здається звичним і буденним. Неудаваний інтерес викликає навантаження або розвантаження ваговозу. А те, як сміттєвоз перевертає контейнери й неймовірним чином поглинає сміття, сприймається, наче справжнє диво.Приблизно до 6 років машинки є найулюбленішими іграшками й дитина буде з вдячністю приймати їх у подарунок. Дівчатка теж можуть гратись з машинками. Але для них - це не головний, а допоміжний персонаж, який виконує виключно практичні завдання. Наприклад, у ляльки дуже багато справ. З ранку вона відправляється на роботу, потім – у магазин за покупками й в салон краси. Щоб скрізь встигнути вчасно, їй потрібен автомобіль.Особлива зацікавленість транспортними засобами у хлопчиків пов'язана з такими факторами:Майбутній чоловік підсвідомо налаштований на підкорення простору й розширення кордонів. Вирушаючи разом з машинкою у захопливу подорож по квартирі, він відчуває себе сильним, сміливим, впевненим у собі.. Юний водій уявляє себе на жвавій трасі та придумує різні ситуації, які виникають під час поїздки. Він настільки захоплений цим заняттям, що може не відгукнутись на звернення мами або тата.У віці 3-5 років допитливість досягає піку. І це виражається не тільки у нескінченних питаннях, а й у прагненні подивитися, що там всередині. Вранці малюк отримав у подарунок новий автомобіль і з задоволенням катає його на килимі. А ввечері на тому ж килимі ви побачите тільки окремі деталі.Нескінченні зіткнення та максимальна швидкість руху – все це допомагає малюкові пережити певні страхи й випустити назовні накопичену енергію.Елемент наслідування завжди присутній у грі з машинками. Немає нічого дивного у тому, що хлопчик хоче бути, як тато. Навіть якщо дитина виховується у неповній сім'ї та обділена чоловічою увагою, вона обов'язково знайде для себе гідний приклад. Це може бути дідусь, брат матері або батько друга.Треба визнати, що сучасні хлопчаки висувають підвищені вимоги до ігрового транспорту. Їм хочеться отримати особливу, оригінальну модель, а батьки прагнуть підібрати модель, яка своєю вартістю не завдасть великого удару по сімейному бюджету. Менеджери інтернет-магазину "Панама", як компромісний варіант, пропонують купити продукцію бренду Hot Wheels , що належить американській компанії Mattel.Історія цієї марки почалась ще у 1968 році. Один із засновників фірмиякось зауважив, що його синіз задоволенням грає машинками британського бренду Matchbox. Елліот вирішив почати випуск власної лінійки, яка буде конкурувати з продукції цієї марки. Він впорався з поставленим завданням і досяг бажаної мети, але спочатку його пропозицію сприйняли скептично. Дружина, яка брала активну участь у сімейному бізнесі, вирішила, що він даремно витрачає час та сили. Ідея Хендлера не знайшла підтримки й у менеджменту компанії Mattel. Але він не здався, звернувся до свого друга, інженера, а також запросив дизайнера, який співпрацював з автомобільними компаніями.Перша партія – це точні копії досить рідкісних моделей, що нечасто зустрічаються у повсякденному житті. Успіх новинки був величезним, а пропоновані вироби відразу ж стали об'єктом для колекціонування. Потім було розпочато випуск гоночних треків, а також авіаційної техніки. Сьогодні у каталог марки також входять радіокеровані моделі, транспортні засоби великого розміру, інерційні варіанти, пропозиції з особливим дизайном (на основі сюжетів коміксів, мультфільмів, кінофільмів). Серед додаткових можливостей – зміна кольору фарби під дією води, інноваційні пускові механізми, які забезпечують стрімкий старт і швидкий розгін, можливість виконання крутих поворотів і подолання перешкод на максимальній швидкості.

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