Волинянка біля будинку вирощувала мак: жінці загрожує штраф

26 липня правоохоронці виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці, яка належить мешканці села Пісочне Ковельського району. Жінці загрожує штраф.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Поліцейські вилучили 50 рослин маку.Вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності.Згідно статті 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель у кількості до ста рослин маку чи конопель у кількості до десяти – передбачається накладення штрафу від вісімнадцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин.Нагадаємо, що з кінця травня триває комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», метою яких є виявлення та знищення незаконних посівів наркотичних рослин снотворного маку та конопель, а також перекриття каналів їх надходження у незаконний обіг.Правоохоронці попереджають громадян про недопущення нелегальних посівів наркотичних рослин на присадибних ділянках, дачах та в інших місцях.