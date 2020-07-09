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Волинянка біля будинку вирощувала мак: жінці загрожує штраф

Волинянка біля будинку вирощувала мак: жінці загрожує штраф
26 липня правоохоронці виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці, яка належить мешканці села Пісочне Ковельського району. Жінці загрожує штраф.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Поліцейські вилучили 50 рослин маку.

Вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності.

Згідно статті 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель у кількості до ста рослин маку чи конопель у кількості до десяти – передбачається накладення штрафу від вісімнадцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин.

Нагадаємо, що з кінця травня триває комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», метою яких є виявлення та знищення незаконних посівів наркотичних рослин снотворного маку та конопель, а також перекриття каналів їх надходження у незаконний обіг.

Правоохоронці попереджають громадян про недопущення нелегальних посівів наркотичних рослин на присадибних ділянках, дачах та в інших місцях.

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Теги: мак, волинянка, штраф, вирощування, наркотичні рослини
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