Волинянка біля будинку вирощувала мак: жінці загрожує штраф
Сьогодні, 19:19
26 липня правоохоронці виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці, яка належить мешканці села Пісочне Ковельського району. Жінці загрожує штраф.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Поліцейські вилучили 50 рослин маку.
Вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності.
Згідно статті 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель у кількості до ста рослин маку чи конопель у кількості до десяти – передбачається накладення штрафу від вісімнадцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин.
Нагадаємо, що з кінця травня триває комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», метою яких є виявлення та знищення незаконних посівів наркотичних рослин снотворного маку та конопель, а також перекриття каналів їх надходження у незаконний обіг.
Правоохоронці попереджають громадян про недопущення нелегальних посівів наркотичних рослин на присадибних ділянках, дачах та в інших місцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Поліцейські вилучили 50 рослин маку.
Вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності.
Згідно статті 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель у кількості до ста рослин маку чи конопель у кількості до десяти – передбачається накладення штрафу від вісімнадцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин.
Нагадаємо, що з кінця травня триває комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», метою яких є виявлення та знищення незаконних посівів наркотичних рослин снотворного маку та конопель, а також перекриття каналів їх надходження у незаконний обіг.
Правоохоронці попереджають громадян про недопущення нелегальних посівів наркотичних рослин на присадибних ділянках, дачах та в інших місцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка біля будинку вирощувала мак: жінці загрожує штраф
Сьогодні, 19:19
На Львівщині дитина потрапила до реанімації через укус змії
Сьогодні, 18:37
У Луцьку – новий директор департаменту освіти
Сьогодні, 17:52
Головний тренер «Волині» пішов з посади
Сьогодні, 17:08