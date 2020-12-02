Від удару відірвало бампер: поблизу Луцька – аварія за участю буса та легковика. ФОТО





Про це



Аварія відбулася близько 11.40. Жовтий бус рухався у напрямку Ковеля, а перед ним їхав легковик Opel.



Виконуючи розворот, водій легковика включив покажчик повороту. У цей час бус почав його обганяти. Легковик, опинившись збоку та завершуючи маневр, вдарив у бік буса. Щоб уникнути жорсткішого зіткнення, водій буса виїхав на зустрічну смугу.



Внаслідок ДТП у легковика відірвало бампер, а в буса – розбита фара.



На місці працювали патрульні, які встановлювали обставини ДТП та регулювали рух.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП сталася вранці 26 червня у селі Зміїнець Луцького району. Зіткнулися бус та легковик.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія відбулася близько 11.40. Жовтий бус рухався у напрямку Ковеля, а перед ним їхав легковик Opel.Виконуючи розворот, водій легковика включив покажчик повороту. У цей час бус почав його обганяти. Легковик, опинившись збоку та завершуючи маневр, вдарив у бік буса. Щоб уникнути жорсткішого зіткнення, водій буса виїхав на зустрічну смугу.Внаслідок ДТП у легковика відірвало бампер, а в буса – розбита фара.На місці працювали патрульні, які встановлювали обставини ДТП та регулювали рух.

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