Від удару відірвало бампер: поблизу Луцька – аварія за участю буса та легковика. ФОТО
Сьогодні, 14:00
ДТП сталася вранці 26 червня у селі Зміїнець Луцького району. Зіткнулися бус та легковик.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія відбулася близько 11.40. Жовтий бус рухався у напрямку Ковеля, а перед ним їхав легковик Opel.
Виконуючи розворот, водій легковика включив покажчик повороту. У цей час бус почав його обганяти. Легковик, опинившись збоку та завершуючи маневр, вдарив у бік буса. Щоб уникнути жорсткішого зіткнення, водій буса виїхав на зустрічну смугу.
Внаслідок ДТП у легковика відірвало бампер, а в буса – розбита фара.
На місці працювали патрульні, які встановлювали обставини ДТП та регулювали рух.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія відбулася близько 11.40. Жовтий бус рухався у напрямку Ковеля, а перед ним їхав легковик Opel.
Виконуючи розворот, водій легковика включив покажчик повороту. У цей час бус почав його обганяти. Легковик, опинившись збоку та завершуючи маневр, вдарив у бік буса. Щоб уникнути жорсткішого зіткнення, водій буса виїхав на зустрічну смугу.
Внаслідок ДТП у легковика відірвало бампер, а в буса – розбита фара.
На місці працювали патрульні, які встановлювали обставини ДТП та регулювали рух.
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