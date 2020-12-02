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Від удару відірвало бампер: поблизу Луцька – аварія за участю буса та легковика. ФОТО

Від удару відірвало бампер: поблизу Луцька – аварія за участю буса та легковика. ФОТО
ДТП сталася вранці 26 червня у селі Зміїнець Луцького району. Зіткнулися бус та легковик.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія відбулася близько 11.40. Жовтий бус рухався у напрямку Ковеля, а перед ним їхав легковик Opel.

Виконуючи розворот, водій легковика включив покажчик повороту. У цей час бус почав його обганяти. Легковик, опинившись збоку та завершуючи маневр, вдарив у бік буса. Щоб уникнути жорсткішого зіткнення, водій буса виїхав на зустрічну смугу.

Внаслідок ДТП у легковика відірвало бампер, а в буса – розбита фара.

На місці працювали патрульні, які встановлювали обставини ДТП та регулювали рух.

Від удару відірвало бампер: поблизу Луцька – аварія за участю буса та легковика. ФОТО
Від удару відірвало бампер: поблизу Луцька – аварія за участю буса та легковика. ФОТО

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Теги: Зміїнець, аварія, бус
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