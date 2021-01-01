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У Ковелі горів торговий центр. ВІДЕО

У Ковелі горів торговий центр. ВІДЕО
У Ковелі на вулиці Незалежності, поруч з будівлею колишнього нічного клубу «Аркан», горіло приміщення закладу торгівлі.

Про це повідомляє "Ковель media".

Пожежа трапилася учора, 25 червня, близько 4-ї години ранку.

Для локалізації вогню задіяля одну пожежну машину.

Причина пожежі – невідома.


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Теги: Ковель, пожежа, торговий центр
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