У Ковелі горів торговий центр. ВІДЕО





Про це повідомляє



Пожежа трапилася учора, 25 червня, близько 4-ї години ранку.



Для локалізації вогню задіяля одну пожежну машину.



Причина пожежі – невідома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Незалежності, поруч з будівлею колишнього нічного клубу «Аркан», горіло приміщення закладу торгівлі.Про це повідомляє "Ковель media". Пожежа трапилася учора, 25 червня, близько 4-ї години ранку.Для локалізації вогню задіяля одну пожежну машину.Причина пожежі – невідома.

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