У Ковелі горів торговий центр. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
У Ковелі на вулиці Незалежності, поруч з будівлею колишнього нічного клубу «Аркан», горіло приміщення закладу торгівлі.
Про це повідомляє "Ковель media".
Пожежа трапилася учора, 25 червня, близько 4-ї години ранку.
Для локалізації вогню задіяля одну пожежну машину.
Причина пожежі – невідома.
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Про це повідомляє "Ковель media".
Пожежа трапилася учора, 25 червня, близько 4-ї години ранку.
Для локалізації вогню задіяля одну пожежну машину.
Причина пожежі – невідома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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