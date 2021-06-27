Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 27 червня
Сьогодні, 20:00
у Волинській області завтра, у неділю, синоптики пргнозують змарно з проясненнями погоду. Короткочасний дощ, гроза.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Як інформує Sinoptik, у Луцьку завтра ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря вночі 19-18°, вдень 22-25°.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Як інформує Sinoptik, у Луцьку завтра ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря вночі 19-18°, вдень 22-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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