Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 27 червня





Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.



Як інформує

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. у Волинській області завтра, у неділю, синоптики пргнозують змарно з проясненнями погоду. Короткочасний дощ, гроза.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.Як інформує Sinoptik , у Луцьку завтра ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря вночі 19-18°, вдень 22-25°.

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