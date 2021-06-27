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Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 27 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 27 червня
у Волинській області завтра, у неділю, синоптики пргнозують змарно з проясненнями погоду. Короткочасний дощ, гроза.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Як інформує Sinoptik, у Луцьку завтра ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря вночі 19-18°, вдень 22-25°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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