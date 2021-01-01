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На Волині – жовтий рівень небезпеки: синоптики попереджають про грози та шквали

На Волині – жовтий рівень небезпеки: синоптики попереджають про грози та шквали
26 червня на значній території Волинської області діє північно-західний атмосферний фронт, який приніс в область погіршення погодних умов.

Про це розповів Суспільному черговий синоптик волинського гідрометеоцентру Василь Климюк.

Встановлено 1 рівень небезпечності – "жовтий", повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

На Волині синоптики попереджають про значний дощ та грози.

"Подекуди шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с", – каже Василь Климюк. Синоптики не виключають, що місцями на Волині випаде град.

В гідрометеоцентрі додали, що похолодання волиняни відчуватимуть лише 26 та 27 червня, вже з понеділка в область повернеться тепло і високі температури повітря.

Нагадаємо, напередодні 25 червня негода завдала збитків на території Львівської та Рівненської областей. У Луцьку ж 23 та 24 червня синоптики зафіксували одразу два теплові рекорди. Один з яких тримався понад пів століття.

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Теги: Волинь, синоптики, попередження, погіршення погоди
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