На Волині – жовтий рівень небезпеки: синоптики попереджають про грози та шквали
Сьогодні, 15:12
26 червня на значній території Волинської області діє північно-західний атмосферний фронт, який приніс в область погіршення погодних умов.
Про це розповів Суспільному черговий синоптик волинського гідрометеоцентру Василь Климюк.
Встановлено 1 рівень небезпечності – "жовтий", повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
На Волині синоптики попереджають про значний дощ та грози.
"Подекуди шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с", – каже Василь Климюк. Синоптики не виключають, що місцями на Волині випаде град.
В гідрометеоцентрі додали, що похолодання волиняни відчуватимуть лише 26 та 27 червня, вже з понеділка в область повернеться тепло і високі температури повітря.
Нагадаємо, напередодні 25 червня негода завдала збитків на території Львівської та Рівненської областей. У Луцьку ж 23 та 24 червня синоптики зафіксували одразу два теплові рекорди. Один з яких тримався понад пів століття.
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Про це розповів Суспільному черговий синоптик волинського гідрометеоцентру Василь Климюк.
Встановлено 1 рівень небезпечності – "жовтий", повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
На Волині синоптики попереджають про значний дощ та грози.
"Подекуди шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с", – каже Василь Климюк. Синоптики не виключають, що місцями на Волині випаде град.
В гідрометеоцентрі додали, що похолодання волиняни відчуватимуть лише 26 та 27 червня, вже з понеділка в область повернеться тепло і високі температури повітря.
Нагадаємо, напередодні 25 червня негода завдала збитків на території Львівської та Рівненської областей. У Луцьку ж 23 та 24 червня синоптики зафіксували одразу два теплові рекорди. Один з яких тримався понад пів століття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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