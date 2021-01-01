На Волині – жовтий рівень небезпеки: синоптики попереджають про грози та шквали





Про це розповів Василь Климюк.



Встановлено 1 рівень небезпечності – "жовтий", повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.



На Волині синоптики попереджають про значний дощ та грози.



"Подекуди шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с", – каже Василь Климюк. Синоптики не виключають, що місцями на Волині випаде град.



В гідрометеоцентрі додали, що похолодання волиняни відчуватимуть лише 26 та 27 червня, вже з понеділка в область повернеться тепло і високі температури повітря.



Нагадаємо, напередодні 25 червня негода завдала збитків на території Львівської та Рівненської областей. У Луцьку ж 23 та 24 червня синоптики зафіксували одразу два теплові рекорди. Один з яких тримався понад пів століття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 червня на значній території Волинської області діє північно-західний атмосферний фронт, який приніс в область погіршення погодних умов.Про це розповів Суспільному черговий синоптик волинського гідрометеоцентруВстановлено 1 рівень небезпечності – "жовтий", повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.На Волині синоптики попереджають про значний дощ та грози."Подекуди шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с", – каже Василь Климюк. Синоптики не виключають, що місцями на Волині випаде град.В гідрометеоцентрі додали, що похолодання волиняни відчуватимуть лише 26 та 27 червня, вже з понеділка в область повернеться тепло і високі температури повітря.Нагадаємо, напередодні 25 червня негода завдала збитків на територіїта. У Луцьку ж 23 та 24 червняОдин з яких тримався понад пів століття.

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