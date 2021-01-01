Зник молодий чоловік з Луцька: тривають пошуки. ФОТО

Дмитра Капошкіна, 17 січня 1991 року народження, жителя міста Луцьк.



Про це



Відомо, чоловік 12 червня 2021 року пішов з дому і дотепер його місцеперебування невідоме.



Прикмети: на зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке, очі карі.



Особливі прикмети: на спині татуювання у вигляді скорпіона, на грудній клітці – група крові 1+.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332242295, 066540369, 0502328242 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження, 17 січня 1991 року народження, жителя міста Луцьк.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Відомо, чоловік 12 червня 2021 року пішов з дому і дотепер його місцеперебування невідоме.на зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке, очі карі.на спині татуювання у вигляді скорпіона, на грудній клітці – група крові 1+.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами:або

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