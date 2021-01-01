Зник молодий чоловік з Луцька: тривають пошуки. ФОТО
Сьогодні, 15:24
Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження Дмитра Капошкіна, 17 січня 1991 року народження, жителя міста Луцьк.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Відомо, чоловік 12 червня 2021 року пішов з дому і дотепер його місцеперебування невідоме.
Прикмети: на зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке, очі карі.
Особливі прикмети: на спині татуювання у вигляді скорпіона, на грудній клітці – група крові 1+.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332242295, 066540369, 0502328242 або 102.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Відомо, чоловік 12 червня 2021 року пішов з дому і дотепер його місцеперебування невідоме.
Прикмети: на зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке, очі карі.
Особливі прикмети: на спині татуювання у вигляді скорпіона, на грудній клітці – група крові 1+.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332242295, 066540369, 0502328242 або 102.
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