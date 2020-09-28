вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Головний тренер «Волині» пішов з посади

Головний тренер «Волині» пішов з посади
Василь Сачко - офіційно більше не головний тренер футбольного клубу "Волинь".

Про це повідомили у пресслужбі футбольного клубу.

Термін дії контракту керманича «Волині» завершився. Клуб та сам тренер за обопільною згодою вирішили не продовжувати офіційну співпрацю.

"Футбольний клуб «Волинь» дякує Василю Вікторовичу за усі ті зусилля, які були спрямовані на благо нашої команди та клубу! Сподіваємося, що цей рік став дійсно хорошим та потрібним досвідом для його тренерської кар’єри, а також бажаємо успіхів у наступних починаннях", - йдетьться у повідомленні ФК "Волинь".

Подякував клубу за співпрацю і сам Василь Сачко: «Це був дуже цікавий та насичений рік, і я дуже дякую усім футболістам, тренерам та працівникам клубу за усі моменти, які ми пережили разом. Я дякую керівництву клубу, з яким у мене завжди були хороші відносини, а також уболівальникам, які, незважаючи ні на що, підтримували «Волинь» у потрібний момент! Також дуже бажаю успіху своїм наступникам – попереду ще багато нелегких, однак дуже цікавих сторінок в історії нашої з вами рідної команди!».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: головний тренер, футбольний клуб, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – новий директор департаменту освіти
Сьогодні, 17:52
Головний тренер «Волині» пішов з посади
Сьогодні, 17:08
У Ковелі горів торговий центр. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
Співвласник «Галі Балуваної» запустив власний бренд з виробництва десертів*
Сьогодні, 16:21
На Волині рідні розшукують молоду жінку
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
У «Волині» гратиме футболіст, якого вигнали з клубу через поїздку до Росії У «Волині» гратиме футболіст, якого вигнали з клубу через поїздку до Росії
28 вересень, 2020, 13:36
Через спалах коронавірусу у ФК «Волинь» перенесли матч з «Нивою» Через спалах коронавірусу у ФК «Волинь» перенесли матч з «Нивою»
17 вересень, 2020, 13:23
У ФК «Волинь» виявили 2 випадки коронавірусу У ФК «Волинь» виявили 2 випадки коронавірусу
23 червень, 2020, 19:07
У ФК «Волинь» – нові гравці У ФК «Волинь» – нові гравці
27 січень, 2020, 20:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – новий директор департаменту освіти
Сьогодні, 17:52
 0
Головний тренер «Волині» пішов з посади
Сьогодні, 17:08
 0
У Ковелі горів торговий центр. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
 0
Співвласник «Галі Балуваної» запустив власний бренд з виробництва десертів*
Сьогодні, 16:21
 0
На Волині рідні розшукують молоду жінку
Сьогодні, 15:49
 0
Медіа
відео
1/8