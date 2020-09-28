Головний тренер «Волині» пішов з посади

Василь Сачко - офіційно більше не головний тренер футбольного клубу "Волинь".



Про це



Термін дії контракту керманича «Волині» завершився. Клуб та сам тренер за обопільною згодою вирішили не продовжувати офіційну співпрацю.



"Футбольний клуб «Волинь» дякує Василю Вікторовичу за усі ті зусилля, які були спрямовані на благо нашої команди та клубу! Сподіваємося, що цей рік став дійсно хорошим та потрібним досвідом для його тренерської кар’єри, а також бажаємо успіхів у наступних починаннях", - йдетьться у повідомленні ФК "Волинь".



Подякував клубу за співпрацю і сам Василь Сачко: «Це був дуже цікавий та насичений рік, і я дуже дякую усім футболістам, тренерам та працівникам клубу за усі моменти, які ми пережили разом. Я дякую керівництву клубу, з яким у мене завжди були хороші відносини, а також уболівальникам, які, незважаючи ні на що, підтримували «Волинь» у потрібний момент! Також дуже бажаю успіху своїм наступникам – попереду ще багато нелегких, однак дуже цікавих сторінок в історії нашої з вами рідної команди!».



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