Відомо, хто може очолити футбольний клуб «Волинь», – ЗМІ

Василя Сачка футбольний клуб "Волинь" може очолити легендарний в минулому футболіст Олег Лужний.



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Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що Василь Сачко, який був головний тренером ФК "Волинь", пішов з посади очільника клубу.



Попередні перемовини з фахівцем уже відбулися, і він готовий взятися за справу. Єдина умова від Олега Лужного – серйозність намірів лучан і можливість належним чином доукомплектувати колектив, щоби він наступного сезону виконав головне завдання та вийшов в українську прем’єр-лігу.



Лужний добре знайомий з луцьким футболом. Ще на зорі кар’єри він виступав за місцеве "Торпедо" (1985-1988), згодом неодноразово долучався до місцевих футбольних процесів.



Останнім офіційним місцем роботи Олега Лужного була сімферопольська "Таврія", яку він покинув 2013-го року. 2016-го з’явилася інформація, що він очолив львівські "Карпати", однак згодом через непорозуміння з Петром Димінським таке працевлаштування знаменитого львів’янина скасували.

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