На Львівщині дитина потрапила до реанімації через укус змії





Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА, передає



Інцидент стався вчора, 25 червня, у селі Верхнячка Стрийського району.



О 15:30 місцеву мешканку 2006 року народження у стопу правої ноги вкусила змія. Постраждалу в стані середньої важкості госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ.



Наразі встановлюються обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині 15-річна дівчинка опинилася у реанімації через укус змії. Укус дитині прийшовся в праву стопу.Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА, передає УНН. Інцидент стався вчора, 25 червня, у селі Верхнячка Стрийського району.О 15:30 місцеву мешканку 2006 року народження у стопу правої ноги вкусила змія. Постраждалу в стані середньої важкості госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ.Наразі встановлюються обставини події.

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