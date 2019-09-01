На Львівщині дитина потрапила до реанімації через укус змії
Сьогодні, 18:37
На Львівщині 15-річна дівчинка опинилася у реанімації через укус змії. Укус дитині прийшовся в праву стопу.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА, передає УНН.
Інцидент стався вчора, 25 червня, у селі Верхнячка Стрийського району.
О 15:30 місцеву мешканку 2006 року народження у стопу правої ноги вкусила змія. Постраждалу в стані середньої важкості госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ.
Наразі встановлюються обставини події.
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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА, передає УНН.
Інцидент стався вчора, 25 червня, у селі Верхнячка Стрийського району.
О 15:30 місцеву мешканку 2006 року народження у стопу правої ноги вкусила змія. Постраждалу в стані середньої важкості госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ.
Наразі встановлюються обставини події.
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