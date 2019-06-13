Луцька лікарка розповіла, як правильно без шкоди для здоров'я витягнути кліща

Сімейний лікаррозповіла про загрози, які можуть нести кліщі, як видалити його та як себе захистити.Про це інформує КП "Луцький ЦПМД" у фейсбуці.Ірина Бень наголошує, що кліщі можуть потрапити на людину у будь-який час дня і ночі, у будь-яку погоду. Найкращим місцем для їхнього життя підходять листяні і хвойні ліси, зарості чагарників, галявини і луки, густо порослі високою травою, береги річок і сонячні схили гір. У наш час кліща можна зустріти не тільки в лісі, але й на своїй дачній ділянці, в міському парку або в сквері. У більшості випадків вони чекають свою жертву на землі або у високій траві. Іноді кліщ, відчувши наближення людини, може стрибнути з гілки дерева і пролетіти кілька метрів, щоб досягти мети. Він міцно чіпляється за людину і шукає місце для укусу. Самі по собі кліщі не є небезпечними, але вони переносники кліщового енцефаліту.Укуси кліщів загрожують людині небезпечними хворобами, каже лікарка, насамперед такими як іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) і кліщовий вірусний енцефаліт:Кліщовий системний бореліоз або хвороба Лайма – це тяжке інфекційне захворювання, переносником якого є кліщі. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%. Тривалість інкубаційного періоду від однієї до шістдесяти діб, найчастіше – 14 діб.Кліщовий вірусний енцефаліт – це гостре інфекційне вірусне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке може призвести до інвалідності, а іноді й до летальних випадків. Вірус кліщового енцефаліту зберігається, розмножується в організмі кліща та передається наступним поколінням.Якщо до тіла людини присмоктався кліщ, його слід зняти якомога швидше. Що для цього потрібно? Насамперед, за словами сімейного лікаря, не треба гаяти часу та звернутися до травмпункту або найближчого медичного закладу, де кліща видалять, оброблять місце укусу, нададуть необхідні рекомендації. Фахівці не радять видаляти кліща самостійно, адже при цьому можна внести до ранки інфекцію, та й провести цю операцію без відповідної практики доволі складно, адже можна розчавити кліща або не видалити цілком.Бувають випадки, коли немає можливості звернутися до лікаря. В такому разі видалення проводять самостійно: розхитуючи кліща з боку вбік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, повільно його видалити разом з хоботком. Після видалення кліща місце присмоктування змастити 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом. У будь-якому випадку, після видалення кліща зверніться до лікаря-інфекціоніста, оскільки з кліщами жарти погані, відзначає Ірина Бень.Зі слів медика, щоб захистити себе від нападу кліщів, необхідно одягатися в світлий однотонний, з довгими рукавами, щільно прилягаючий до тіла одяг, щоб було легше їх помітити. Голову слід покривати головним убором. Під час мандрівок рекомендують триматися середини стежки. Звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м. місце для привалів, нічного сну на природі. Вдома одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів, додає лікарка.