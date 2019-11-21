Показали, яким був костел та будинок Косачів у Луцьку 40 років тому
Сьогодні, 06:20
У мережі опублікували фото, зроблене у Старому місті у Луцьку у 1980-тих роках.
Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, на фото можна розгледіти костел Петра і Павла, а також будинок родини Косачів.
Як відзначають користувачі соцмережі у коментарях, у 1975-76 роках костел Петра і Павла стояв пусткою. А в будинку родини Косачів, за вікнами першого поверху, знаходилась художня майстерня Луцького харчоторгу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, на фото можна розгледіти костел Петра і Павла, а також будинок родини Косачів.
Як відзначають користувачі соцмережі у коментарях, у 1975-76 роках костел Петра і Павла стояв пусткою. А в будинку родини Косачів, за вікнами першого поверху, знаходилась художня майстерня Луцького харчоторгу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Показали, яким був костел та будинок Косачів у Луцьку 40 років тому
Сьогодні, 06:20
У Чехії достроково послабили карантинні обмеження
Сьогодні, 03:30
Бджолярка в третьому поколінні з Волині виготовляє настоянки, косметику та екоцукерки
Сьогодні, 02:35