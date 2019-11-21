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Показали, яким був костел та будинок Косачів у Луцьку 40 років тому

Показали, яким був костел та будинок Косачів у Луцьку 40 років тому
У мережі опублікували фото, зроблене у Старому місті у Луцьку у 1980-тих роках.

Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, на фото можна розгледіти костел Петра і Павла, а також будинок родини Косачів.

Як відзначають користувачі соцмережі у коментарях, у 1975-76 роках костел Петра і Павла стояв пусткою. А в будинку родини Косачів, за вікнами першого поверху, знаходилась художня майстерня Луцького харчоторгу.

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Теги: будинок Косачів, костел, Луцьк, ретрофото
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