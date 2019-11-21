Показали, яким був костел та будинок Косачів у Луцьку 40 років тому





Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на своїй сторінці у фейсбуці.



Так, на фото можна розгледіти костел Петра і Павла, а також будинок родини Косачів.



Як відзначають користувачі соцмережі у коментарях, у 1975-76 роках костел Петра і Павла стояв пусткою. А в будинку родини Косачів, за вікнами першого поверху, знаходилась художня майстерня Луцького харчоторгу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували фото, зроблене у Старому місті у Луцьку у 1980-тих роках.Світлиною поділилася дослідницяна своїй сторінці у фейсбуці.Так, на фото можна розгледіти костел Петра і Павла, а також будинок родини Косачів.Як відзначають користувачі соцмережі у коментарях, у 1975-76 роках костел Петра і Павла стояв пусткою. А в будинку родини Косачів, за вікнами першого поверху, знаходилась художня майстерня Луцького харчоторгу.

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