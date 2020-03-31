Неочікувана причина полюбити картоплю: нове дослідження довело її користь





Нове дослідження спростовує цей міф і наводить переконливі аргументи, чому вам слід полюбити картоплю, про це інформує



Американські дослідники виявили, що вживання картоплі, в тому числі печеної і картоплі фрі допомагає контролювати рівень систолічного артеріального тиску навіть краще, ніж приймання добавок калію.



Вчені наголосили, що зниження споживання натрію для кращого контролю артеріального тиску і ризику серцево-судинних захворювань – це тільки половина справи.



Калій відіграє таку ж важливу роль, і, можливо, співвідношення калію до натрію є більш важливим. Втім, картопляна мука показала кращі показники зниження рівня натрію, ніж просто добавка калію,

– наголосили автори дослідження.



Деталі дослідження

У клінічних випробуваннях взяли участь 30 чоловіків і жінок з діагностованою гіпертонією або предгіпертензією.



Результати показали, що вживання печеної або вареної картоплі призводить до зниження систолічного артеріального тиску в порівнянні з контрольною групою, що харчувалася типовою американською дієтою, але без включення картоплі.



Важливо провести клінічні випробування, які будуть слідувати обсерваційним дослідженням, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок між дієтою і здоров'ям,

— сказала Уівер.



Таким чином, споживання печеної або смаженої картоплі найкраще впливає на рівень артеріального тиску.



Втім, очевидно, що вчені змогли визначити механізм, за допомогою якого картопля знижує кров'яний тиск, а тому може бути частиною загальної здорової дієти.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Картопля отримала не найкращу репутацію у сфері дієтології через нібито відсутність користі для здоров'я, оскільки містить багато вуглеводів.Нове дослідження спростовує цей міф і наводить переконливі аргументи, чому вам слід полюбити картоплю, про це інформує 24 канал Американські дослідники виявили, що вживання картоплі, в тому числі печеної і картоплі фрі допомагає контролювати рівень систолічного артеріального тиску навіть краще, ніж приймання добавок калію.Вчені наголосили, що зниження споживання натрію для кращого контролю артеріального тиску і ризику серцево-судинних захворювань – це тільки половина справи.Калій відіграє таку ж важливу роль, і, можливо, співвідношення калію до натрію є більш важливим. Втім, картопляна мука показала кращі показники зниження рівня натрію, ніж просто добавка калію,– наголосили автори дослідження.Деталі дослідженняУ клінічних випробуваннях взяли участь 30 чоловіків і жінок з діагностованою гіпертонією або предгіпертензією.Результати показали, що вживання печеної або вареної картоплі призводить до зниження систолічного артеріального тиску в порівнянні з контрольною групою, що харчувалася типовою американською дієтою, але без включення картоплі.Важливо провести клінічні випробування, які будуть слідувати обсерваційним дослідженням, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок між дієтою і здоров'ям,— сказала Уівер.Таким чином, споживання печеної або смаженої картоплі найкраще впливає на рівень артеріального тиску.Втім, очевидно, що вчені змогли визначити механізм, за допомогою якого картопля знижує кров'яний тиск, а тому може бути частиною загальної здорової дієти.

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