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У Луцьку «спалили» чоловіків з «травичкою»

У Луцьку «спалили» чоловіків з «травичкою»
У Луцьку виявили осіб, що мали при собі заборонені речовини.

Про це інформує патрульна поліція у фейсбуці.

Нічної зміни у Луцьку патрульні на виклику "Порушення тиші" виявили в чоловіків речовину рослинного походження та пристрій для куріння.

Окрім того, близько 5 години ранку поліцейські роти тактико-оперативного реагування, які патрулювали на вулиці Ковельській, виявили двох чоловіків. Один з яких, помітивши службовий автомобіль, почав викидати з кишень згортки із невідомою речовиною.

В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.
У Луцьку «спалили» чоловіків з «травичкою»
У Луцьку «спалили» чоловіків з «травичкою»
У Луцьку «спалили» чоловіків з «травичкою»

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Теги: наркотики, поліція
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