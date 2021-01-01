У Луцьку «спалили» чоловіків з «травичкою»

У Луцьку виявили осіб, що мали при собі заборонені речовини.Про це інформує патрульна поліція у фейсбуці.Нічної зміни у Луцьку патрульні на виклику "Порушення тиші" виявили в чоловіків речовину рослинного походження та пристрій для куріння.Окрім того, близько 5 години ранку поліцейські роти тактико-оперативного реагування, які патрулювали на вулиці Ковельській, виявили двох чоловіків. Один з яких, помітивши службовий автомобіль, почав викидати з кишень згортки із невідомою речовиною.В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.