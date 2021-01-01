Помер колишній очільник обласного хоспісу на Волині

26 червня відійшов у вічність колишній директор волинського хоспісуПро це у фейсбуці повідомила донька«Його серце втомилось, на жаль, медики були безсилі. Тато був доброю, щирою людиною, турботливим батьком, Професіоналом з великої літери. Все своє життя він допомагав людям, розбудовував медицину області.Таточко, світла пам'ять та вічний спокій… Дякую, що турбувався про нас, що переконав стати лікарями, що виховав гідну зміну, навчив, як жити по совісті та з добром до людей. Ми завжди будемо пам'ятати…», - пише Надія Бачинська.