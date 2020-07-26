Пішов до лісу з батьком і загубився: на Волині розшукали 9-річного хлопчика

Повідомлення про те, що в лісі поблизу села Завітне загубився 9-річний хлопчик поліція отримала 26 червня біля 12:00.Про це інформує ГУНП в області.Дитина пішла до лісу з батьком, але в якийсь момент той помітив, що сина – немає поруч. Хлопець телефона при собі не мав. На пошуки одразу зорієнтували особовий склад місцевої поліції – кілька десятків правоохоронців.13 год.27 хв. – такий напис ви бачите на аркуші паперу, який тримає 23-річний поліцейський, стоячи біля, якого знайшли приблизно за годину. Андрій з напарникомнесуть службу в групі реагування патрульної поліції Рожища. Вони першими прибули на виклик і разом з рідними не лише ходили лісом та околицями, а й подавали сигнали в гучномовець. Саме їх і почув Матвій та вийшов назустріч поліцейським.Розповів, що навіть встиг назбирати трохи грибів, однак потім уже добряче злякався, що лишився сам у лісі. На щастя, з Матвієм усе гаразд. Його, цілого й неушкодженого, наряд поліції відвіз додому та передав рідним.