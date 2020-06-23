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Почесний житель курортного селища на Волині відсвяткував 97-й день народження

Почесний житель курортного селища на Волині відсвяткував 97-й день народження
23 червня виповнилося 97 років Костянтину Чеснокову, почесному жителю селища Шацьк, військовому льотчику, полковнику у відставці, відміннику освіти, людині з активною життєвою і громадянською позицією.

Про це інформує Шацька селищна рада.

Костянтин Петрович нагороджений орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів, його ім’я вписане в книгу «Національні лідери України».

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Багато років свого життя він віддав педагогічній роботі та громадській діяльності на посаді голови районної ради ветеранів.


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Теги: день народження, Шацьк
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