Почесний житель курортного селища на Волині відсвяткував 97-й день народження

Костянтину Чеснокову, почесному жителю селища Шацьк, військовому льотчику, полковнику у відставці, відміннику освіти, людині з активною життєвою і громадянською позицією.



Про це інформує Шацька селищна рада.



Костянтин Петрович нагороджений орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів, його ім’я вписане в книгу «Національні лідери України».



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Багато років свого життя він віддав педагогічній роботі та громадській діяльності на посаді голови районної ради ветеранів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 червня виповнилося 97 років, почесному жителю селища Шацьк, військовому льотчику, полковнику у відставці, відміннику освіти, людині з активною життєвою і громадянською позицією.Про це інформує Шацька селищна рада.Костянтин Петрович нагороджений орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів, його ім’я вписане в книгу «Національні лідери України».Багато років свого життя він віддав педагогічній роботі та громадській діяльності на посаді голови районної ради ветеранів.

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