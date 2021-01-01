Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО
Сьогодні, 04:28
Клеєння шпалер у квартирі закінчилася травмою. Жінка невдало поставила стопу та впала з табуретки висотою біля двох метрів.
Волинянка відчула сильний біль. Її доставили в приймальне відділення КНП «НЦМЛ», де отримала ургентну медичну допомогу, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Після проведеного обстеження пацієнтки встановили діагноз:
відламковий перелом п‘яткової кістки зі зміщенням.
Під СМА (спинно-мозкова анестезія) провели остеосинтез п‘яткової кістки. Операція пройшла успішно. У пацієнтки були відновлені активні рухи в суглобах стопи.
В операційній працювали:
лікар-ортопед-травматолог Родзь Тарас Яремович;
Анестезіологічне забезпечення:
Лікар-анестезіолог Гідзінський Андрій Миколайович;
анестезистка Бадзюнь Лілія Любомирівна.
сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Волинянка відчула сильний біль. Її доставили в приймальне відділення КНП «НЦМЛ», де отримала ургентну медичну допомогу, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Після проведеного обстеження пацієнтки встановили діагноз:
відламковий перелом п‘яткової кістки зі зміщенням.
Під СМА (спинно-мозкова анестезія) провели остеосинтез п‘яткової кістки. Операція пройшла успішно. У пацієнтки були відновлені активні рухи в суглобах стопи.
В операційній працювали:
лікар-ортопед-травматолог Родзь Тарас Яремович;
Анестезіологічне забезпечення:
Лікар-анестезіолог Гідзінський Андрій Миколайович;
анестезистка Бадзюнь Лілія Любомирівна.
сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО
Сьогодні, 04:28
У Чехії достроково послабили карантинні обмеження
Сьогодні, 03:30
Бджолярка в третьому поколінні з Волині виготовляє настоянки, косметику та екоцукерки
Сьогодні, 02:35
Волинянин завоював першу для збірної України медаль на чемпіонаті Європи з веслування
Сьогодні, 01:22
Метеозалежність, панічні атаки і погіршення зору: відомий невролог сказала, хто в групі ризику
Сьогодні, 00:26