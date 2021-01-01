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Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО

Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО
Клеєння шпалер у квартирі закінчилася травмою. Жінка невдало поставила стопу та впала з табуретки висотою біля двох метрів.

Волинянка відчула сильний біль. Її доставили в приймальне відділення КНП «НЦМЛ», де отримала ургентну медичну допомогу, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Після проведеного обстеження пацієнтки встановили діагноз:
відламковий перелом п‘яткової кістки зі зміщенням.

Під СМА (спинно-мозкова анестезія) провели остеосинтез п‘яткової кістки. Операція пройшла успішно. У пацієнтки були відновлені активні рухи в суглобах стопи.

В операційній працювали:
лікар-ортопед-травматолог Родзь Тарас Яремович;
Анестезіологічне забезпечення:
Лікар-анестезіолог Гідзінський Андрій Миколайович;
анестезистка Бадзюнь Лілія Любомирівна.
сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна.
Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО
Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО
Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО
Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО
Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО

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Теги: медицина, нога
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