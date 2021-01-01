Клеїла шпалери і впала з табуретки: волинські лікарі врятували жінці ногу. ФОТО





Волинянка відчула сильний біль. Її доставили в приймальне відділення КНП «НЦМЛ», де отримала ургентну медичну допомогу, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.



Після проведеного обстеження пацієнтки встановили діагноз:

відламковий перелом п‘яткової кістки зі зміщенням.



Під СМА (спинно-мозкова анестезія) провели остеосинтез п‘яткової кістки. Операція пройшла успішно. У пацієнтки були відновлені активні рухи в суглобах стопи.



В операційній працювали:

лікар-ортопед-травматолог Родзь Тарас Яремович;

Анестезіологічне забезпечення:

Лікар-анестезіолог Гідзінський Андрій Миколайович;

анестезистка Бадзюнь Лілія Любомирівна.

сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Клеєння шпалер у квартирі закінчилася травмою. Жінка невдало поставила стопу та впала з табуретки висотою біля двох метрів.Волинянка відчула сильний біль. Її доставили в приймальне відділення КНП «НЦМЛ», де отримала ургентну медичну допомогу, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Після проведеного обстеження пацієнтки встановили діагноз:відламковий перелом п‘яткової кістки зі зміщенням.Під СМА (спинно-мозкова анестезія) провели остеосинтез п‘яткової кістки. Операція пройшла успішно. У пацієнтки були відновлені активні рухи в суглобах стопи.В операційній працювали:лікар-ортопед-травматолог Родзь Тарас Яремович;Анестезіологічне забезпечення:Лікар-анестезіолог Гідзінський Андрій Миколайович;анестезистка Бадзюнь Лілія Любомирівна.сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію