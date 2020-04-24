У Чехії достроково послабили карантинні обмеження





Про це інформує



Причиною такого рішення стали літні табори, які розпочинають свою роботу вже зараз. Новий режим зберігатиметься протягом тривалого часу, але може бути посилений у разі погіршення епідемситуації.



Чеський уряд мав на меті послабити карантин з 1 липня, але скасував низку обмежень раніше терміну, 26 червня:

зросла максимально дозволена кількість відвідувачів магазинів роздрібної торгівлі, підприємств сфери послуг і музеїв – одна людина на 10 метрів квадратних, а не на 15, як було раніше.

перукарні, косметичні та масажні салони більше не повинні приймати клієнтів по одному і вести їхні списки.

на культурних та інших масових заходах просто неба можуть бути присутні до 5 тисяч осіб, у закритих приміщеннях – до 2 тисяч при заповненості на 75%.

У клуби і ресторани повертається жива музика, однак танці залишаються під забороною.

У кінотеатрах знову дозволено споживати їжу та напої.



Окрім цього, дозволяється відвідування фортець і замків у складі туристичних груп за наявності негативного тесту на коронавірус або підтвердження вакцинації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чехії влада вирішила послабити карантин раніше, ніж планувала. Низку коронавірусних обмежень скасували 26 червня.Про це інформує 24 канал Причиною такого рішення стали літні табори, які розпочинають свою роботу вже зараз. Новий режим зберігатиметься протягом тривалого часу, але може бути посилений у разі погіршення епідемситуації.Чеський уряд мав на меті послабити карантин з 1 липня, алераніше терміну, 26 червня:зросла максимально дозволена кількість відвідувачів магазинів роздрібної торгівлі, підприємств сфери послуг і музеїв – одна людина на 10 метрів квадратних, а не на 15, як було раніше.перукарні, косметичні та масажні салони більше не повинні приймати клієнтів по одному і вести їхні списки.на культурних та інших масових заходах просто неба можуть бути присутні до 5 тисяч осіб, у закритих приміщеннях – до 2 тисяч при заповненості на 75%.У клуби і ресторани повертається жива музика, однак танці залишаються під забороною.У кінотеатрах знову дозволено споживати їжу та напої.Окрім цього, дозволяється відвідування фортець і замків у складі туристичних груп за наявності негативного тесту на коронавірус або підтвердження вакцинації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію