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У Луцьку в Чорногузці – мор риби

У Луцьку в Чорногузці – мор риби
У річці Чорногузка, що в Луцьку, виявили загибель риби.

Про те, що на водоймі спливла риба на поверхню води, Суспільному повідомив місцевий житель Андрій Бролінський.

Чоловік каже, що проживає неподалік річки, і під час прогулянки з собакою помітив неживу рибу – плотву, окунів, щуку – на поверхні води.

У Держекоінспекції Волині про ситуацію дізналися від громадян, які звернулися в управління, розповіла речниця державної екологічної інспекції області Анна Тумік.

"Екологи відбирали проби води з водойми. Точну причину можна буде сказати, коли будуть готові результати лабораторних досліджень наступного тижня", – каже речниця держекоінспекції.

Попередньо, фахівці зафіксували низький рівень концентрації розчиненого у річці кисню. Причиною такого явища, зі слів речниці, може бути спека: висока температура повітря та прогрівання води.
У Луцьку в Чорногузці – мор риби

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Теги: мор, риба, Чорногузка
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