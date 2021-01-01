У Луцьку в Чорногузці – мор риби
Сьогодні, 22:24
У річці Чорногузка, що в Луцьку, виявили загибель риби.
Про те, що на водоймі спливла риба на поверхню води, Суспільному повідомив місцевий житель Андрій Бролінський.
Чоловік каже, що проживає неподалік річки, і під час прогулянки з собакою помітив неживу рибу – плотву, окунів, щуку – на поверхні води.
У Держекоінспекції Волині про ситуацію дізналися від громадян, які звернулися в управління, розповіла речниця державної екологічної інспекції області Анна Тумік.
"Екологи відбирали проби води з водойми. Точну причину можна буде сказати, коли будуть готові результати лабораторних досліджень наступного тижня", – каже речниця держекоінспекції.
Попередньо, фахівці зафіксували низький рівень концентрації розчиненого у річці кисню. Причиною такого явища, зі слів речниці, може бути спека: висока температура повітря та прогрівання води.
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Про те, що на водоймі спливла риба на поверхню води, Суспільному повідомив місцевий житель Андрій Бролінський.
Чоловік каже, що проживає неподалік річки, і під час прогулянки з собакою помітив неживу рибу – плотву, окунів, щуку – на поверхні води.
У Держекоінспекції Волині про ситуацію дізналися від громадян, які звернулися в управління, розповіла речниця державної екологічної інспекції області Анна Тумік.
"Екологи відбирали проби води з водойми. Точну причину можна буде сказати, коли будуть готові результати лабораторних досліджень наступного тижня", – каже речниця держекоінспекції.
Попередньо, фахівці зафіксували низький рівень концентрації розчиненого у річці кисню. Причиною такого явища, зі слів речниці, може бути спека: висока температура повітря та прогрівання води.
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