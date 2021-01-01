Київщину накрило гігантським градом





Про це пише



Небезпечні опади зафіксували жителі кількох населених пунктів, в тому числі Боярки, Бобриці, Фастова, Бородянки. Також вони показали фото і відео наслідків негоди.



Наприклад, співробітниця Національної академії статистики Тетяна Каменська написала в фейсбуці, що за понад 50 років життя нічого такого вона не бачила. Жінка додала, що їй стало дуже страшно.



Також в мережі показали, що град пошкодив автомобілі, один з них – в Боярці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській області в суботу, 26 червня, випав гігантський град. Місцями він досягав розмірів в 5 сантиметрів.Про це пише Обозреватель Небезпечні опади зафіксували жителі кількох населених пунктів, в тому числі Боярки, Бобриці, Фастова, Бородянки. Також вони показали фото і відео наслідків негоди.Наприклад, співробітниця Національної академії статистики Тетяна Каменська написала в фейсбуці, що за понад 50 років життя нічого такого вона не бачила. Жінка додала, що їй стало дуже страшно.Також в мережі показали, що град пошкодив автомобілі, один з них – в Боярці.

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