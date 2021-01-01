Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу





Коронавірус виявили у 28 дітей та 6 медпрацівників, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізували – 529 осіб;

◾ летальних випадків – 17;

◾ одужало – 1 097 осіб;



За добу протестували:

◾ методом ПЛР – 13 926 осіб,

◾ методом ІФА – 2 966 осіб,

◾ експрес-тестами – 8 936 осіб.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 26 червня 2021 року в Україні зафіксували 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Коронавірус виявили у 28 дітей та 6 медпрацівників, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.Також за минулу добу:◾ госпіталізували – 529 осіб;◾ летальних випадків – 17;◾ одужало – 1 097 осіб;За добу протестували:◾ методом ПЛР – 13 926 осіб,◾ методом ІФА – 2 966 осіб,◾ експрес-тестами – 8 936 осіб.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

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