Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:12
За добу 26 червня 2021 року в Україні зафіксували 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус виявили у 28 дітей та 6 медпрацівників, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 529 осіб;
◾ летальних випадків – 17;
◾ одужало – 1 097 осіб;
За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 13 926 осіб,
◾ методом ІФА – 2 966 осіб,
◾ експрес-тестами – 8 936 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.
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Коронавірус виявили у 28 дітей та 6 медпрацівників, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 529 осіб;
◾ летальних випадків – 17;
◾ одужало – 1 097 осіб;
За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 13 926 осіб,
◾ методом ІФА – 2 966 осіб,
◾ експрес-тестами – 8 936 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:12