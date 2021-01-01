вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
За добу 26 червня 2021 року в Україні зафіксували 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус виявили у 28 дітей та 6 медпрацівників, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 529 осіб;
◾ летальних випадків – 17;
◾ одужало – 1 097 осіб;

За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 13 926 осіб,
◾ методом ІФА – 2 966 осіб,
◾ експрес-тестами – 8 936 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:12
Луцька лікарка розповіла, як правильно без шкоди для здоров'я витягнути кліща
Сьогодні, 08:31
Неочікувана причина полюбити картоплю: нове дослідження довело її користь
Сьогодні, 07:40
Показали, яким був костел та будинок Косачів у Луцьку 40 років тому
Сьогодні, 06:20
Почесний житель курортного селища на Волині відсвяткував 97-й день народження
Сьогодні, 05:15
Схожі новини
В Україні виявили один з найнебезпечніших штамів коронавірусу «Дельта» В Україні виявили один з найнебезпечніших штамів коронавірусу «Дельта»
23 червень, 17:11
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
21 червень, 08:59
В Україні може початися ще одна хвиля коронавірусу В Україні може початися ще одна хвиля коронавірусу
16 червень, 06:29
Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
15 червень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:12
 0
Луцька лікарка розповіла, як правильно без шкоди для здоров'я витягнути кліща
Сьогодні, 08:31
 0
Неочікувана причина полюбити картоплю: нове дослідження довело її користь
Сьогодні, 07:40
 0
Показали, яким був костел та будинок Косачів у Луцьку 40 років тому
Сьогодні, 06:20
 0
Почесний житель курортного селища на Волині відсвяткував 97-й день народження
Сьогодні, 05:15
 0
Медіа
відео
1/8