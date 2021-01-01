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27 червня – яке сьогодні свято та що категорично не можна робити в цей день

27 червня – яке сьогодні свято та що категорично не можна робити в цей день
27 червня відзначають день пророка Єлисея. Святий був наслідником пророка Іллі. Єлисей відомий своїми дивами і добрими вчинками, за які його дуже поважали.

Про це йдеться на сайті Традиції24.

День Ангела 27 червня святкують: Єлисей, Володимир та Павло.

Прикмети 27 червня
Багато комарів літає – буде рясний урожай ягід.
Зорі на небі миготять – буде погожа погода.
Сонце весь день хмари заступають – скоро підуть дощі.

Що не можна робити 27 червня

Не поспішайте сьогодні. Через поспіх багато справ можуть не вдатись і ви будете шкодувати про це. Краще підготуйтесь чи вийдіть з дому завчасно.

Стримайтесь сьогодні від алкоголю і паління. Погані звички відбирають не лише здоров'я, а й позитив із життя.

Не сперечайтесь з людьми. Суперечка лиш погіршить стосунки і зіпсує вам настрій, навіть якщо у ній ви здолаєте опонента.

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Теги: Волинь, Луцьк, традиції
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