У яких громадах Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 09:53
На Волині за минулу добу на Волині зареєстрували 9 випадків захворювання на коронавірус.
Про це йдеться в оперативній інформації Волинського обласного лабораторного центру щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом на 27.06.2021р.
Луцький район – 5 хворих:
Луцька ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 1 хворий:
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Усього станом на 27 червня в області зареєстрували 62 121 випадок.
Одужали – 60 481 особа (за останню добу – 32).
Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 254432 особи, за останню добу – 281 особа.
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Про це йдеться в оперативній інформації Волинського обласного лабораторного центру щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом на 27.06.2021р.
Луцький район – 5 хворих:
Луцька ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 1 хворий:
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Усього станом на 27 червня в області зареєстрували 62 121 випадок.
Одужали – 60 481 особа (за останню добу – 32).
Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 254432 особи, за останню добу – 281 особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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