У яких громадах Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу





Про це йдеться в оперативній інформації Волинського обласного лабораторного центру щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом на 27.06.2021р.



Луцький район – 5 хворих:



Луцька ТГ – 4 хворих

Торчинська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 2 хворих:



Локачинська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширський район – 1 хворий:



Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 1 хворий:



Ратнівська ТГ – 1 хворий



Усього станом на 27 червня в області зареєстрували 62 121 випадок.



Одужали – 60 481 особа (за останню добу – 32).



Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 254432 особи, за останню добу – 281 особа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулу добу на Волині зареєстрували 9 випадків захворювання на коронавірус.Про це йдеться в оперативній інформації Волинського обласного лабораторного центру щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом на 27.06.2021р.Луцький район – 5 хворих:Луцька ТГ – 4 хворихТорчинська ТГ – 1 хворийВолодимир-Волинський район – 2 хворих:Локачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 1 хворийКамінь-Каширський район – 1 хворий:Камінь-Каширська ТГ – 1 хворийКовельський район – 1 хворий:Ратнівська ТГ – 1 хворийУсього станом на 27 червня в області зареєстрували 62 121 випадок.Одужали – 60 481 особа (за останню добу – 32).Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 254432 особи, за останню добу – 281 особа.

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