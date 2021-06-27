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У яких громадах Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу

У яких громадах Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
На Волині за минулу добу на Волині зареєстрували 9 випадків захворювання на коронавірус.

Про це йдеться в оперативній інформації Волинського обласного лабораторного центру щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом на 27.06.2021р.

Луцький район – 5 хворих:

Луцька ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 2 хворих:

Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 1 хворий:

Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 1 хворий:

Ратнівська ТГ – 1 хворий

Усього станом на 27 червня в області зареєстрували 62 121 випадок.

Одужали – 60 481 особа (за останню добу – 32).

Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 254432 особи, за останню добу – 281 особа.

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Теги: Волинь, коронавірус
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