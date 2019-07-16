Василь Ломаченко нокаутував японця Накатані
Сьогодні, 11:17
Український боксер Василь Ломаченко здобув першу перемогу у 2021 році. Через пандемію коронавірусу організація боїв тривалий час відбувалася повільніше, через що Ломаченко мав вийти на ринг уперше за вісім місяців.
Про це повідомляє Суспільне.
Перед поєдинком Ломаченко - Накатані обидва боксери виявили повагу один до одного. Український боксер зазначив, що не обирав будь-кого у суперники. Японець, натомість, віддав належне успіхам Ломаченка в минулому.
Ломаченко в останньому бою проти Теофімо Лопеса програв рішенням суддів. У поєдинку проти японця українцеві вдалося закінчити поєдинок достроково - результат Ломаченко - Накатані: перемога Василя, нокаут у дев'ятому раунді.
Вже на старті бою Ломаченко почав активними ударами пробивати суперника. У першому ж раунді українець точно влучив японцеві в праве око, а у третьому - "впустив" суперника, однак суддя не зарахував нокдаун.
Уперше Ломаченко відправив Накатані в нокдаун наприкінці п'ятого раунду. Японцеві вдалося підвестися, однак у наступних раундах український боксер продовжив йти вперед.
Серія ударів Ломаченка досягла голови Накатані і в наступних раундах. Однак японець продовжував стояти на ногах.
Поєдинок закінчився у дев'ятому раунді. Ще одна серія ударів Ломаченка, після якої суддя вирішив достроково закінчити поєдинок, визнавши перемогу українця.
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Про це повідомляє Суспільне.
Перед поєдинком Ломаченко - Накатані обидва боксери виявили повагу один до одного. Український боксер зазначив, що не обирав будь-кого у суперники. Японець, натомість, віддав належне успіхам Ломаченка в минулому.
Ломаченко в останньому бою проти Теофімо Лопеса програв рішенням суддів. У поєдинку проти японця українцеві вдалося закінчити поєдинок достроково - результат Ломаченко - Накатані: перемога Василя, нокаут у дев'ятому раунді.
Вже на старті бою Ломаченко почав активними ударами пробивати суперника. У першому ж раунді українець точно влучив японцеві в праве око, а у третьому - "впустив" суперника, однак суддя не зарахував нокдаун.
Уперше Ломаченко відправив Накатані в нокдаун наприкінці п'ятого раунду. Японцеві вдалося підвестися, однак у наступних раундах український боксер продовжив йти вперед.
Серія ударів Ломаченка досягла голови Накатані і в наступних раундах. Однак японець продовжував стояти на ногах.
Поєдинок закінчився у дев'ятому раунді. Ще одна серія ударів Ломаченка, після якої суддя вирішив достроково закінчити поєдинок, визнавши перемогу українця.
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