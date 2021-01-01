На Волині шахраї видурили у далекобійника з Київщини майже 9 тисяч

У місті Горохові водій із Київщини потрапив на гачок шахраїв та віддав їм майже 9 тисяч гривень.Про це пише газета "Волинь-нова".50-річний водій із Київщини, який займається транзитними перевезеннями, хотів підзаробити по дорозі й погодився підвезти з Горохова до Радехова начебто запчастини.Зрозумів, що це обман на автозаправці в Горохові, де мав забрати вантаж, про який там ніхто не чув ні слухом, ні духом.Замовник перевезення по телефону чемно попросив водія, щоб він оплатив товар, перерахувавши на банківську картку його власника 8900 гривень. Їх обіцяв повернути разом із платою за виконану роботу.Довірливий шофер зробив усе, як йому диктував дурисвіт. Над наслідками не задумувався. Зрозумів, що це обман на автозаправці в Горохові, де мав забрати вантаж, про який там ніхто не чув ні слухом, ні духом.Працівники відділу поліції №2 (м.Горохів) уже вкотре застерігають усіх від подібної безпечності, закликають не вірити слова, а лише своїм очам і документам, узаконеним печатками.