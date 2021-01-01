Олег Лужний прокоментував інформацію можливість стати тренером «Волині»





Про це повідомляє видання



Напередодні ЗМІ повідомили про те, що Олег Лужний може очолити луцьку "Волинь". Також вчора з'явилася інформація про те, що



В коментарі FanDay Олег Романович спростував цю інформацію.



«Яка Волинь? Про що ви говорите? Телефонуйте у «Спортивку», а не до мене. Якщо чесно, то взагалі вперше чую про це від вас», - заявив Лужний.



Крім того, Олег Романович однозначно відповів на запитання щодо бажання повернутися до тренерської діяльності: «Ні, я не хотів би повертатися до тренерської діяльності», - відповів фахівець.



Нагадаємо, шо останнім місцем роботи Олега Лужного було київське Динамо. Він виконував функції асистента Олександра Хацкевича до серпня 2019 року.

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