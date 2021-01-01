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Олег Лужний прокоментував інформацію можливість стати тренером «Волині»

Олег Лужний прокоментував інформацію можливість стати тренером «Волині»
Відомий український колишній футболіст Олег Лужний прокоментував чутки про можливе призначення головним тренером луцької "Волині".

Про це повідомляє видання FanDay.

Напередодні ЗМІ повідомили про те, що Олег Лужний може очолити луцьку "Волинь". Також вчора з'явилася інформація про те, що клуб та вже колишній тренер "хрестоносців" Василь Сачко вирішили не продовжувати співпрацю.

В коментарі FanDay Олег Романович спростував цю інформацію.

«Яка Волинь? Про що ви говорите? Телефонуйте у «Спортивку», а не до мене. Якщо чесно, то взагалі вперше чую про це від вас», - заявив Лужний.

Крім того, Олег Романович однозначно відповів на запитання щодо бажання повернутися до тренерської діяльності: «Ні, я не хотів би повертатися до тренерської діяльності», - відповів фахівець.

Нагадаємо, шо останнім місцем роботи Олега Лужного було київське Динамо. Він виконував функції асистента Олександра Хацкевича до серпня 2019 року.

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Теги: Волинь, Олег Лужний, футбол, чутки
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