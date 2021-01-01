На Волині буде платна дорога, скільки коштуватиме проїзд





77 гривень за 100 кілометрів – такою буде вартість користування платними дорогами в Україні. Інвесторам збираються передати одразу шість трас. Під них уже розробили спеціальні дорожні знаки і незабаром водії побачать їх на шляхах. Чи не завелика ціна для українського водія і чому взагалі за проїзд на власному авто потрібно платити, – повідомляє



Водій автобуса Юрій за кермом 22 роки і об’їздив майже всю Європу. Дороги обирає платні, бо це, виявляється, економніше.



«Ми не стоїмо в корках, ми не проїжджаємо міськими вулицями. По-друге: якість доріг дає нам плюс, що ми не так часто ремонтуємо автомобілі», – ділиться водій.



В Європі платні дороги – норма, в Україні їх досі немає. Збудувати платні автошляхи хотіли п’ятеро інвесторів, але до справи так і не дійшло.



«Людина яка інвестує мільярди, або сотні мільйонів доларів – хоче, щоб ці гроші були захищені в Україні. Коли вони кожен день дивляться новини про рейдерське захоплення, що держава нічого не гарантує. Ось збудували 100 км дороги, а потім у нас все забрали. Це міф чи реальність в Україні? Звичайно реальність», – нарікає автомобільний експерт Рауль Чілачава.



Платна дорога – означає якісна. В Європі такі майже всюди. Вартість проїзду складає:



Польща – $3 за 100 км;

Франція – $10;

Португалія – $1,5.



Це ціна для легковиків, фури платять більше. Щоб така дорога з’явилася має бути: мінімум 3 смуги в обидва напрямки і якісне покриття. З плюсів: – на цих дорогах немає світлофорів, перехресть, вони не проходять через населені пункти, тож їхати можна 130 кілометрів на годину.



В Україні повною мірою таким стандартам відповідає лише одна магістраль – Київ-аеропорт «Бориспіль». Вона завдовжки – 22,5 км, тут три смуги в кожному напрямку.



Будівництво автобанів – дороге задоволення. В середньому вартість стартує від 250 мільйонів доларів. Тому й залучають приватних інвесторів. Вони отримують від держави ділянку і роблять трасу власним коштом. Окупиться така інвестиція через 20 років. До того ж приватникам дають контролювати всю інфраструктуру в межах дороги: АЗС, ресторани, готелі.



У мінінфраструктурі вже навіть визначилися з першими 6 трасами, які планують віддати інвестору. Це Харків-Дніпро-Запоріжжя, траса з Борисполя до Полтави, Херсон-Миколаїв. Зі столиці можна буде доїхати до Рівного через Житомир, Ягодин-Ковель-Луцьк і Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.



Ці шість доріг обрали тому, що вони найважливіші. Вони сполучають Україну з іншими країнами. З Європою, з Азією і саме ними ми маємо найбільший трафік.

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