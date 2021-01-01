В центрі Санкт-Петербурга грав гімн України. ВІДЕО
Сьогодні, 16:42
В Інтернеті з’явилось відео, на якому невідомий музикант в центрі Санкт-Петербурга виконав на трубі гімн України.
Відео виклав на своїй сторінці у Facebook користувач Kasper Kashpirovich.
Виступ відбувся у самому центрі Пітера, біля каналу Грибоєдова
«Мене порадували, а я вас порадую! Санкт-Петербург, 5 хвилин назад! Слава Україні!!!», – написав користувач.
Чоловік став на стілець, аби виконати гімн. Не зважаючи на ОМОН, який патрулює місто, навколо трубача зібрався натовп. Люди не заважали музиканту й уважно слухали його гру. Трубач також пообіцяв зіграти гімн Білорусі, Казахстану та Узбекистану.
Користувачі Facebook на відео реагують по-різному. Одні підтримують музиканта та Україну, інші ж навпаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео виклав на своїй сторінці у Facebook користувач Kasper Kashpirovich.
Виступ відбувся у самому центрі Пітера, біля каналу Грибоєдова
«Мене порадували, а я вас порадую! Санкт-Петербург, 5 хвилин назад! Слава Україні!!!», – написав користувач.
Чоловік став на стілець, аби виконати гімн. Не зважаючи на ОМОН, який патрулює місто, навколо трубача зібрався натовп. Люди не заважали музиканту й уважно слухали його гру. Трубач також пообіцяв зіграти гімн Білорусі, Казахстану та Узбекистану.
Користувачі Facebook на відео реагують по-різному. Одні підтримують музиканта та Україну, інші ж навпаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В центрі Санкт-Петербурга грав гімн України. ВІДЕО
Сьогодні, 16:42
«Волинь» отримала нового головного тренера
Сьогодні, 16:01
Під час півмарафону у Львові помер 23-річний учасник
Сьогодні, 15:20
Повідомили, коли у водоймах України зникне риба
Сьогодні, 14:41
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 14:00