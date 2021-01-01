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В центрі Санкт-Петербурга грав гімн України. ВІДЕО

В центрі Санкт-Петербурга грав гімн України. ВІДЕО
В Інтернеті з’явилось відео, на якому невідомий музикант в центрі Санкт-Петербурга виконав на трубі гімн України.

Відео виклав на своїй сторінці у Facebook користувач Kasper Kashpirovich.

Виступ відбувся у самому центрі Пітера, біля каналу Грибоєдова

«Мене порадували, а я вас порадую! Санкт-Петербург, 5 хвилин назад! Слава Україні!!!», – написав користувач.

Чоловік став на стілець, аби виконати гімн. Не зважаючи на ОМОН, який патрулює місто, навколо трубача зібрався натовп. Люди не заважали музиканту й уважно слухали його гру. Трубач також пообіцяв зіграти гімн Білорусі, Казахстану та Узбекистану.

Користувачі Facebook на відео реагують по-різному. Одні підтримують музиканта та Україну, інші ж навпаки.


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Теги: гімн, Росія
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