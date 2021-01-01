За тиждень на Волині браконьєри 27 разів порушили правила рибальства

У період з 14 по 22 червня 2021 року Волинський рибоохоронний патруль задокументував 27 порушень природоохоронного законодавства.23 протоколи склали за порушення Правил рибальства (ч.3 ст. 85 КУпАП) та три – за грубі порушення рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Крім цього, інспектори оформили один акт виявлення та вилучення безхазяйного майна, - повідомляють у Волинському рибоохоронному патрулі.«За даний період на порушників накладено 1 173 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 289 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 13,2 кг водних біоресурсів. Також вилучили 2 од. заборонених знарядь лову та ще 3 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.Для прикладу, 17 червня в ході спільного рибоохоронного рейду з працівниками відділу поліцейської діяльності №1 (смт Любешів) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області викрили два грубі порушення Правил рибальства. Інцидент стався на водосховищі, поблизу с. Брониця Камінь-Каширського району Волинської області.Так, двоє громадян здійснювали вилов водних біоресурсів з дерев’яного човна двома колючими забороненими знаряддями лову (остроги) з використанням ліхтаря та акумулятора. Порушники встигли виловити 1 екз. риби лин, чим завдали шкоди рибному господарству на 119 грн. Під час виявлення порушення чоловіки чинили опір, відмовились називати себе, надавати пояснення та викликали на допомогу місцевих жителів, які намагались завадити роботі рейдової групи. Для встановлення особи громадян та забезпечення громадського порядку додатково викликано наряд Камінь-Каширського районного відділу поліції.На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучено.18 та 19 червня волинські рибпатрульні спільно з громадськими активістами здійснили обстеження водних об’єктів у Ковельському районі Волинської області. Так, обстежено оз. Ухо, поблизу с. Уховецьк, оз. Білин, оз. Соминське, та акваторію р. Турія у місті Ковель. В ході рибоохоронної роботи порушників рибальства та безгосподарських знарядь не зафіксовано.