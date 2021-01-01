«Волинь» покинув найкращий бомбардир команди

Розташування футбольного клубу "Волинь" залишає нападник Богдан Оринчак, який за результатами минулого сезону став найрезультативнішим гравцем клубу.Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі."Нелегко прощатись, але прийшов час подякувати ФК «Волинь», усім тренерам, величезному персоналу, футболістам, вболівальникам, які підтримували команду за будь-яких обставин та усім причетним до футболу у Луцьку за незабутні емоції, шалені перемоги, досвід, знання та нові знайомства", - йдеться у дописі.Колишній "волинянин" побажав "хрестоносцям" успіхів у новому сезоні.Нагадаємо, у сезоні 2020-2021 Богдан Оринчак зіграв у футболці "Волині" 27 матчів і забив 11 голів.