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«Волинь» покинув найкращий бомбардир команди

«Волинь» покинув найкращий бомбардир команди
Розташування футбольного клубу "Волинь" залишає нападник Богдан Оринчак, який за результатами минулого сезону став найрезультативнішим гравцем клубу.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

"Нелегко прощатись, але прийшов час подякувати ФК «Волинь», усім тренерам, величезному персоналу, футболістам, вболівальникам, які підтримували команду за будь-яких обставин та усім причетним до футболу у Луцьку за незабутні емоції, шалені перемоги, досвід, знання та нові знайомства", - йдеться у дописі.

Колишній "волинянин" побажав "хрестоносцям" успіхів у новому сезоні.

Нагадаємо, у сезоні 2020-2021 Богдан Оринчак зіграв у футболці "Волині" 27 матчів і забив 11 голів.

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Теги: Волинь, футбол, Богдан Оринчак
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