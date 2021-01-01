«Волинь» отримала нового головного тренера

Новим головним тренером футбольного клубу "Волинь" став Альберт Шахов.Про це йдеться на офіційному сайті клубу.Колишній футболіст «Волині» - добре знайомий місцевим уболівальникам, адже уже протягом восьми років працює у структурі клубу – починаючи із дитячих та юнацьких команд, і до молодіжної та основної команди «хрестоносців», яку він очолював у під час сезону 2017-2018.У попередньому сезоні Альберт Шахов очолював «Волинь-2», що виступала у Другій лізі чемпіонату України.Футбольний клуб «Волинь» бажає успіху старому-новому головному тренеру нашої команди у новому сезоні.