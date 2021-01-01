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«Волинь» отримала нового головного тренера

«Волинь» отримала нового головного тренера
Новим головним тренером футбольного клубу "Волинь" став Альберт Шахов.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Колишній футболіст «Волині» - добре знайомий місцевим уболівальникам, адже уже протягом восьми років працює у структурі клубу – починаючи із дитячих та юнацьких команд, і до молодіжної та основної команди «хрестоносців», яку він очолював у під час сезону 2017-2018.

У попередньому сезоні Альберт Шахов очолював «Волинь-2», що виступала у Другій лізі чемпіонату України.

Футбольний клуб «Волинь» бажає успіху старому-новому головному тренеру нашої команди у новому сезоні.

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Теги: футбол, Волинь
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