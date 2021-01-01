Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 28 червня
Сьогодні, 20:00
Небо у Луцьку 28 червня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
За даними сайту Sinoptik, опадів у понеділок не передбачається.
Температура повітря вдень коливатиметься між позначками 22-25°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
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За даними сайту Sinoptik, опадів у понеділок не передбачається.
Температура повітря вдень коливатиметься між позначками 22-25°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
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