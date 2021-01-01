Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 28 червня





За даними сайту Sinoptik, опадів у понеділок не передбачається.



Температура повітря вдень коливатиметься між позначками 22-25°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небо у Луцьку 28 червня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.За даними сайту Sinoptik, опадів у понеділок не передбачається.Температура повітря вдень коливатиметься між позначками 22-25°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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