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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 28 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 28 червня
Небо у Луцьку 28 червня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.

За даними сайту Sinoptik, опадів у понеділок не передбачається.

Температура повітря вдень коливатиметься між позначками 22-25°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.


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Теги: Волинь, погода
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