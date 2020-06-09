Українців попередили про збільшення трудового стажу для виходу на пенсію
Сьогодні, 02:34
Українців очікує збільшення необхідного трудового стажу для виходу на пенсію. З 2028 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати 35 років офіційного стажу.
Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна,- пише УНІАН.
"Знаючи, що таке солідарна система, коли у тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма – 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60", - зазначила міністр.
При цьому вона вказала, що при накопичувальній системі людина може в 60 років піти на пенсію та розраховувати на власний накопичувальний рахунок, кошти на якому також можуть переходити у спадок.
Зараз в Україні діє тільки солідарна пенсійна система і для виходу на заслужений відпочинок в 60 років необхідно мати не менше 28 років страхового стажу.
Накопичувальна пенсія в Україні: що відомо
Кабінет міністрів планує у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна закликала депутатів розглянути законопроект №2683 про впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення як невідкладний.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
Пізніше він заявив, що фондовий ринок і другий етап накопичувальної пенсійної системи в Україні запускатимуть паралельно.
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Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна,- пише УНІАН.
"Знаючи, що таке солідарна система, коли у тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма – 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60", - зазначила міністр.
При цьому вона вказала, що при накопичувальній системі людина може в 60 років піти на пенсію та розраховувати на власний накопичувальний рахунок, кошти на якому також можуть переходити у спадок.
Зараз в Україні діє тільки солідарна пенсійна система і для виходу на заслужений відпочинок в 60 років необхідно мати не менше 28 років страхового стажу.
Накопичувальна пенсія в Україні: що відомо
Кабінет міністрів планує у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна закликала депутатів розглянути законопроект №2683 про впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення як невідкладний.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
Пізніше він заявив, що фондовий ринок і другий етап накопичувальної пенсійної системи в Україні запускатимуть паралельно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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