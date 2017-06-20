У ДЗОТі поблизу в’їзного знака «Устилуг» буде інтерактивний музей. ВІДЕО





Про це у програмі «Актуально» на Ігор Гузь, який ініціював цю ідею.



«Я був у різних країнах і бачив, як такі ДЗОТи перетворюють на культурний простір. Я загорівся цією ідеєю, і ми почали процес. Передали цей ДЗОТ на баланс територіальної громади, виділили майже 300 тисяч гривень на проєктно-кошторисну документацію і на філософію оформлення проєкту», – розповів обранець.



Він каже, що музей буде не стандартний, до яких ми звикли, а інтерактивний.



«Заходиш – там будуть екрани, звуки, вода капає, як у в’язниці, якісь постріли, доторкнутися можна до чогось. Територія ж невелика – це дзот. Але три поверхи, і ми хочемо показати це яскраво і цікаво, так, як ще ніхто не робив у нашій області», – каже депутат.



За його словами, до справи залучили спеціалістів із Києві, які мають досвід роботи за кордоном і знають, як втілюються подібні проєкти.



Однак спочатку, каже Ігор Гузь, треба ще виконати багато брудної роботи.



«Це ж специфічне приміщення. Там величезні стіни, дуже малі вікна. Треба попрацювати з теплом, рекуперацією повітря, освітленням», – зауважує він.



У планах – поряд облаштувати рекреаційну зону, щоб була можливість заробляти територіальній громаді або тому, на чиєму балансі буде цей музей, розповів нардеп.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Устилуг у ДЗОТі поблизу в’їзного знака «Устилуг» хочуть облаштувати інтерактивний музей Другої світової війни.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів народний депутат, який ініціював цю ідею.«Я був у різних країнах і бачив, як такі ДЗОТи перетворюють на культурний простір. Я загорівся цією ідеєю, і ми почали процес. Передали цей ДЗОТ на баланс територіальної громади, виділили майже 300 тисяч гривень на проєктно-кошторисну документацію і на філософію оформлення проєкту», – розповів обранець.Він каже, що музей буде не стандартний, до яких ми звикли, а інтерактивний.«Заходиш – там будуть екрани, звуки, вода капає, як у в’язниці, якісь постріли, доторкнутися можна до чогось. Територія ж невелика – це дзот. Але три поверхи, і ми хочемо показати це яскраво і цікаво, так, як ще ніхто не робив у нашій області», – каже депутат.За його словами, до справи залучили спеціалістів із Києві, які мають досвід роботи за кордоном і знають, як втілюються подібні проєкти.Однак спочатку, каже Ігор Гузь, треба ще виконати багато брудної роботи.«Це ж специфічне приміщення. Там величезні стіни, дуже малі вікна. Треба попрацювати з теплом, рекуперацією повітря, освітленням», – зауважує він.У планах – поряд облаштувати рекреаційну зону, щоб була можливість заробляти територіальній громаді або тому, на чиєму балансі буде цей музей, розповів нардеп.

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