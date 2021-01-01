Парад епох, лицарські бої, музика, ярмарок: вже сьогодні Олицький замок запрошує на грандіозний фестиваль

Уже сьогодні, 28 червня Олицький замок відкриється для туристів – на його території відбуватиметься фестиваль «Олицька Переберія». Початок о 14.00.Фестиваль «Олицька ПЕРЕБЕРІЯ» має на меті презентувати містечко Олику, як гостинне, туристичне місце з багатою історією та перспективним майбутнім.Організатори фестивалю, а це місцева селищна рада, докладають зусиль, щоб сформувати принципово новий культурний простір, підкріплений народознавчою та історичною базою. В межах фестивалю працюватимуть такі напрямки: музика, література, лекторій, культура, театр, туризм, ярмарок.28 червня на усіх чекає міжкультурний діалог і традиції різних періодів історії міста. Музика, література, презентація книг, лекторій, лицарські бої, художній пленер, екскурсії, культура, театр, квести, ярмарок, флеш-моб «Коловорот життя» та парад епох, на якому, подейкують, можна буде зустріти навіть княгиню Радзивіллів!Гості Олицького замку зможуть навчитися старовинним танцям різних народів, що проживали в містечку Олика, також, виготовити ляльку-бажаницю, познайомитися з секретами бортництва та гончарства.Також у рамках фестивалю відбудеться презентація буклету «Туристична Олика».На фестивалі буде одразу кілька сцен.