Волинські медійники здобули спортивні перемоги.ФОТО
27 червень, 23:07
25-27 червня на спортивній базі «Олімпієць» у Хрінниках відбулась ХХІ Спартакіада журналістів Рівненської області, присвячена 30-річчю Незалежності України та Дню молоді. До участі в змаганнях також долучилися медійники Волинської, Дніпропетровської, Хмельнницької областей та Польщі.
Про це розповів на своїй сторінці у Facebook член Національної спілки журналістів України, лучанин Степан Родич.
У рамках Спартакіади було проведено ІІІ Меморіал пам'яті відомого журналіста Олександра Бухтатого, якого чотири роки тому вбили у Києві.
Журналісти мірялися силами у змаганнях з настільного теніса, дартса, кульової стрільби, шахів та шашок. Волинські медівники, Степан Родич та голова обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак, вибороти перше місця в змаганнях із настільного тенісу та шашок, другі - з дартса та шахів.
Команда журналісті в Рівненщини стала переможцем Меморіалу пам'яті журналіста Олександра Бухтатого і була нагороджена спеціальним кубком, виготовленим у Дніпрі.
Преможці та призери змагань були нагороджені Дипломами, спеціальними медалями та сувенірами.
«Журналісти вкотре мали можливість переконатися, що спортивний запал живе в кожному із нас, незважаючи на вік та стать. І справа не стільки в перемозі, а в можливості спілкування із колегами з інших регіонів та країн…», - резюмував Степан Родич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів на своїй сторінці у Facebook член Національної спілки журналістів України, лучанин Степан Родич.
У рамках Спартакіади було проведено ІІІ Меморіал пам'яті відомого журналіста Олександра Бухтатого, якого чотири роки тому вбили у Києві.
Журналісти мірялися силами у змаганнях з настільного теніса, дартса, кульової стрільби, шахів та шашок. Волинські медівники, Степан Родич та голова обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак, вибороти перше місця в змаганнях із настільного тенісу та шашок, другі - з дартса та шахів.
Команда журналісті в Рівненщини стала переможцем Меморіалу пам'яті журналіста Олександра Бухтатого і була нагороджена спеціальним кубком, виготовленим у Дніпрі.
Преможці та призери змагань були нагороджені Дипломами, спеціальними медалями та сувенірами.
«Журналісти вкотре мали можливість переконатися, що спортивний запал живе в кожному із нас, незважаючи на вік та стать. І справа не стільки в перемозі, а в можливості спілкування із колегами з інших регіонів та країн…», - резюмував Степан Родич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські медійники здобули спортивні перемоги.ФОТО
27 червень, 23:07
У ДЗОТі поблизу в’їзного знака «Устилуг» буде інтерактивний музей. ВІДЕО
27 червень, 22:15
Показали, що робив Дмитро Комаров у волинському лісі.ВІДЕО
27 червень, 21:24