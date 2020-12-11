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Волинські медійники здобули спортивні перемоги.ФОТО

Волинські медійники здобули спортивні перемоги.ФОТО
25-27 червня на спортивній базі «Олімпієць» у Хрінниках відбулась ХХІ Спартакіада журналістів Рівненської області, присвячена 30-річчю Незалежності України та Дню молоді. До участі в змаганнях також долучилися медійники Волинської, Дніпропетровської, Хмельнницької областей та Польщі.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook член Національної спілки журналістів України, лучанин Степан Родич.

У рамках Спартакіади було проведено ІІІ Меморіал пам'яті відомого журналіста Олександра Бухтатого, якого чотири роки тому вбили у Києві.

Журналісти мірялися силами у змаганнях з настільного теніса, дартса, кульової стрільби, шахів та шашок. Волинські медівники, Степан Родич та голова обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак, вибороти перше місця в змаганнях із настільного тенісу та шашок, другі - з дартса та шахів.

Команда журналісті в Рівненщини стала переможцем Меморіалу пам'яті журналіста Олександра Бухтатого і була нагороджена спеціальним кубком, виготовленим у Дніпрі.

Преможці та призери змагань були нагороджені Дипломами, спеціальними медалями та сувенірами.

«Журналісти вкотре мали можливість переконатися, що спортивний запал живе в кожному із нас, незважаючи на вік та стать. І справа не стільки в перемозі, а в можливості спілкування із колегами з інших регіонів та країн…», - резюмував Степан Родич.



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Теги: Родич, спартакіада, Хріники
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