Волинські медійники здобули спортивні перемоги.ФОТО





Про це Степан Родич.



У рамках Спартакіади було проведено ІІІ Меморіал пам'яті відомого журналіста Олександра Бухтатого, якого чотири роки тому вбили у Києві.



Журналісти мірялися силами у змаганнях з настільного теніса, дартса, кульової стрільби, шахів та шашок. Волинські медівники, Степан Родич та голова обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак, вибороти перше місця в змаганнях із настільного тенісу та шашок, другі - з дартса та шахів.



Команда журналісті в Рівненщини стала переможцем Меморіалу пам'яті журналіста Олександра Бухтатого і була нагороджена спеціальним кубком, виготовленим у Дніпрі.



Преможці та призери змагань були нагороджені Дипломами, спеціальними медалями та сувенірами.



«Журналісти вкотре мали можливість переконатися, що спортивний запал живе в кожному із нас, незважаючи на вік та стать. І справа не стільки в перемозі, а в можливості спілкування із колегами з інших регіонів та країн…», - резюмував Степан Родич.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-27 червня на спортивній базі «Олімпієць» у Хрінниках відбулась ХХІ Спартакіада журналістів Рівненської області, присвячена 30-річчю Незалежності України та Дню молоді. До участі в змаганнях також долучилися медійники Волинської, Дніпропетровської, Хмельнницької областей та Польщі.Про це розповів на своїй сторінці у Facebook член Національної спілки журналістів України, лучанинУ рамках Спартакіади було проведено ІІІ Меморіал пам'яті відомого журналіста, якого чотири роки тому вбили у Києві.Журналісти мірялися силами у змаганнях з настільного теніса, дартса, кульової стрільби, шахів та шашок. Волинські медівники, Степан Родич та голова обласної організації Національної спілки журналістів України, вибороти перше місця в змаганнях із настільного тенісу та шашок, другі - з дартса та шахів.Команда журналісті в Рівненщини стала переможцем Меморіалу пам'яті журналіста Олександра Бухтатого і була нагороджена спеціальним кубком, виготовленим у Дніпрі.Преможці та призери змагань були нагороджені Дипломами, спеціальними медалями та сувенірами.«Журналісти вкотре мали можливість переконатися, що спортивний запал живе в кожному із нас, незважаючи на вік та стать. І справа не стільки в перемозі, а в можливості спілкування із колегами з інших регіонів та країн…», - резюмував Степан Родич.

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