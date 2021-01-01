Які країни визнають українські ковід-паспорти

Країни, які входять до складу Європейського Союзу, будуть визнавати українські COVID-паспорти після їх запуску. З цього питання Україна і ЄС досягли попередньої домовленості.Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив заступник глави МОЗЗ іншими країнами, які не є членами ЄС, доведеться домовлятися окремо. Зокрема, йдеться про Ізраїль і США.«Цей процес вже триває, цим займається МЗС. Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі. Там є три терміни. Наступного тижня вже буде фіналізовано нормативний документ, який це регулюватиме. Щоб не було ніяких спекуляцій, ми поговоримо про це вже у вівторок», – сказав Кучера.