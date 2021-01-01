Які країни визнають українські ковід-паспорти
Сьогодні, 04:27
Країни, які входять до складу Європейського Союзу, будуть визнавати українські COVID-паспорти після їх запуску. З цього питання Україна і ЄС досягли попередньої домовленості.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив заступник глави МОЗ Ярослав Кучера.
З іншими країнами, які не є членами ЄС, доведеться домовлятися окремо. Зокрема, йдеться про Ізраїль і США.
«Цей процес вже триває, цим займається МЗС. Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі. Там є три терміни. Наступного тижня вже буде фіналізовано нормативний документ, який це регулюватиме. Щоб не було ніяких спекуляцій, ми поговоримо про це вже у вівторок», – сказав Кучера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив заступник глави МОЗ Ярослав Кучера.
З іншими країнами, які не є членами ЄС, доведеться домовлятися окремо. Зокрема, йдеться про Ізраїль і США.
«Цей процес вже триває, цим займається МЗС. Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі. Там є три терміни. Наступного тижня вже буде фіналізовано нормативний документ, який це регулюватиме. Щоб не було ніяких спекуляцій, ми поговоримо про це вже у вівторок», – сказав Кучера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які країни визнають українські ковід-паспорти
Сьогодні, 04:27
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські медійники здобули спортивні перемоги.ФОТО
27 червень, 23:07