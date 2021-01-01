Особливий подарунок до 70-річчя міста отримала Ківерцівська музична школа.ФОТО
Сьогодні, 00:23
Спільні заходи з нагоди відзначення Дня міста, Дня молоді та Дня Конституції України відбулися у Ківерцях.
70 років тому, 25 червня 1951 року, Указом Президії Верховної Ради Української РСР селище міського типу Ківерці було віднесено до категорії міст.
У програмі святкування - спортивні заходи, ігри та розваги для дітей, святковий концерт та частування від ківерцівських господинь.
На святі побувала і народний депутат України Ірина Костанкевич, яка і поділилася своїми враженнями та фотографіями про дійство на своїй сторінці у Файсбук.
«Це свято об'єднало усіх, кому дорогі наші Ківерці. Найбільша гордість міста – його мешканці. З нагоди свята зичу усім ківерчанам добра, благополуччя, міцного здоров’я. Разом з вами ми зробимо Ківерцівську громаду ще кращою!», - зазначила Ірина Костанкевич.
Сьогодні вручили Подяки народного депутата Ківерцівському міському голові Олександру Ковальчуку, директорці КЗ «Ківерцівський краєзнавчий музей» Оксані Сущук.
В день міста особливий подарунок отримала і місцева музична школа Їй передали сертифікат на 100 тис грн для придбання музичних інструментів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
70 років тому, 25 червня 1951 року, Указом Президії Верховної Ради Української РСР селище міського типу Ківерці було віднесено до категорії міст.
У програмі святкування - спортивні заходи, ігри та розваги для дітей, святковий концерт та частування від ківерцівських господинь.
На святі побувала і народний депутат України Ірина Костанкевич, яка і поділилася своїми враженнями та фотографіями про дійство на своїй сторінці у Файсбук.
«Це свято об'єднало усіх, кому дорогі наші Ківерці. Найбільша гордість міста – його мешканці. З нагоди свята зичу усім ківерчанам добра, благополуччя, міцного здоров’я. Разом з вами ми зробимо Ківерцівську громаду ще кращою!», - зазначила Ірина Костанкевич.
Сьогодні вручили Подяки народного депутата Ківерцівському міському голові Олександру Ковальчуку, директорці КЗ «Ківерцівський краєзнавчий музей» Оксані Сущук.
В день міста особливий подарунок отримала і місцева музична школа Їй передали сертифікат на 100 тис грн для придбання музичних інструментів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Особливий подарунок до 70-річчя міста отримала Ківерцівська музична школа.ФОТО
Сьогодні, 00:23
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські медійники здобули спортивні перемоги.ФОТО
27 червень, 23:07
У ДЗОТі поблизу в’їзного знака «Устилуг» буде інтерактивний музей. ВІДЕО
27 червень, 22:15
Показали, що робив Дмитро Комаров у волинському лісі.ВІДЕО
27 червень, 21:24