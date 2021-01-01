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Особливий подарунок до 70-річчя міста отримала Ківерцівська музична школа.ФОТО

Особливий подарунок до 70-річчя міста отримала Ківерцівська музична школа.ФОТО
Спільні заходи з нагоди відзначення Дня міста, Дня молоді та Дня Конституції України відбулися у Ківерцях.

70 років тому, 25 червня 1951 року, Указом Президії Верховної Ради Української РСР селище міського типу Ківерці було віднесено до категорії міст.

У програмі святкування - спортивні заходи, ігри та розваги для дітей, святковий концерт та частування від ківерцівських господинь.
На святі побувала і народний депутат України Ірина Костанкевич, яка і поділилася своїми враженнями та фотографіями про дійство на своїй сторінці у Файсбук.

«Це свято об'єднало усіх, кому дорогі наші Ківерці. Найбільша гордість міста – його мешканці. З нагоди свята зичу усім ківерчанам добра, благополуччя, міцного здоров’я. Разом з вами ми зробимо Ківерцівську громаду ще кращою!», - зазначила Ірина Костанкевич.

Сьогодні вручили Подяки народного депутата Ківерцівському міському голові Олександру Ковальчуку, директорці КЗ «Ківерцівський краєзнавчий музей» Оксані Сущук.

В день міста особливий подарунок отримала і місцева музична школа Їй передали сертифікат на 100 тис грн для придбання музичних інструментів.

Особливий подарунок до 70-річчя міста отримала Ківерцівська музична школа.ФОТО
Особливий подарунок до 70-річчя міста отримала Ківерцівська музична школа.ФОТО
Особливий подарунок до 70-річчя міста отримала Ківерцівська музична школа.ФОТО


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Теги: Костанкевич, Ківерці, день міста
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