Розпочався Петрів піст: що можна і не можна їсти

Запроваджений на честь апостолів Петра і Павла піст вважається не суворим. У певні дні дозволяється поласувати рибою й випити трішки вина.28 червня розпочинається Петрів піст - перший літній багатоденний пост. Приурочений він до свята на честь апостолів Павла і Петра 12 липня. Цей пост покликаний очистити тіло і душу, виховати християнина. Його також називають Петропавлівський, Апостольський піст або Петрівка.Апостольський піст не має сталої дати початку, адже залежить від дня святкування Великодня. Цьогоріч він почнеться у понеділок, 28 червня.Проте закінчується Петропавлівський піст завжди в один і той самий день – 11 липня, тобто напередодні свята Петра і Павла. Відповідно, неоднаковою є і тривалість цього посту в різні роки: від одного до шести тижнів.У 2021 році Петрів піст, зокрема, триватиме 14 днів – з 28 по 11 липня.Петропавлівський піст – не суворий. Як і в будь-який піст, головною забороною впродовж нього є вживання м’яса, молочних продуктів та яєць, а також, відповідно, страв із них. На час посту також варто відмовитися від розпивання алкогольних напоїв та інших шкідливих звичок.Основу пісного столу має складати зелень та страви з неї, крупи, гриби, фрукти та ягоди, котрих у цей період є вдосталь. Оскільки піст не суворий, у певні його дні допускаються певне послаблення, зокрема, вживання риби, а також дозволяється випити трішки вина.Так, щопонеділка можна їсти гарячу їжу без рослинної олії.По вівторках, четвергах, суботах і неділях дозволяється ласувати рибою. Її можна їсти і в свято Різдва Іоанна Предтечі (7 липня), на який би день воно не припало.У середу і п’ятницю потрібно дотримуватися суворого посту – сухоїдіння. В ці дні дозволяється їсти, зокрема, хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи і мед.Апостольський піст, як і будь-який із чотирьох багатоденних постів у році, закликає до самовдосконалення, до перемоги над гріхами та пристрастями. Тому, крім обмежень у харчуванні, впродовж нього слід також дотримуватися низки інших рекомендацій, спрямованих на очищення тіла й душі людини.