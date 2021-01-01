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Коронавірус в Україні: 285 нових заражень та 9 смертей

Коронавірус в Україні: 285 нових заражень та 9 смертей
В Україні за минулу добу, 28 червня, зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них 116 зафіксовані в Києві.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Так, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Нагадаємо, в Україні у всіх регіонах вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких прищеплюють людей, які записалися в лист очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

У центрах вакцинації прищеплюють як тих, кого попередньо запросили телефонним дзвінком або повідомленням, так і по іншій черзі всіх бажаючих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в аркуші очікування. Пріоритет віддається літнім людям.


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Теги: статистика коронавірус, Україна
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