Коронавірус в Україні: 285 нових заражень та 9 смертей



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Так, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.



Нагадаємо, в Україні у всіх регіонах вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких прищеплюють людей, які записалися в лист очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.



У центрах вакцинації прищеплюють як тих, кого попередньо запросили телефонним дзвінком або повідомленням, так і по іншій черзі всіх бажаючих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в аркуші очікування. Пріоритет віддається літнім людям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за минулу добу, 28 червня, зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них 116 зафіксовані в Києві.Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.Так, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.Нагадаємо, в Україні у всіх регіонах вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких прищеплюють людей, які записалися в лист очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.У центрах вакцинації прищеплюють як тих, кого попередньо запросили телефонним дзвінком або повідомленням, так і по іншій черзі всіх бажаючих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в аркуші очікування. Пріоритет віддається літнім людям.

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